Jihlavská procházka na sluníčku. A teď už se jde na Vsetín

Při vědomí toho, že kvůli protikoronavirovým opatřením se hraje na prázdných stadionech, nemůžete počítat s tím, že na play off vyděláte. Jenže v hlavách trenérů a hráčů naštěstí, k radosti fanoušků, zvítězila stránka sportovní.

„My to bereme tak, že děláme nějakou věc. A chceme ji dělat co nejlépe,“ usmívá se hlavní trenér Dukly Viktor Ujčík. „Sport je o tom, že člověk chce vyhrávat. My prostě chceme vítězit a co bude dál, to se uvidí,“ pokračuje.

Na druhou stranu Ujčík připouští, že si po sedmém duelu, ve kterém Dukla dokončila obrat v sérii a rozhodla o svém postupu do semifinále, neodpustil rýpanec do jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana.

„Když u nás seděl v kanclu, říkal jsem mu: Ty se moc neraduješ, viď,“ prozradil Ujčík. „On se usmál a odpověděl: Co ti k tomu mám říct? Ale sportovní stránka má přednost, to se nedá nic dělat.“

Sám Ujčík si uvědomuje, že finančně Dukla na semifinále se Vsetínem bude tratit. „Určitě Béďovi naskákaly další vrásky, jak to všechno ufinancovat. Protože tím, že pokračujeme dál, musíme udělat nějaká opatření na domácí zápasy, zaplatit cestování a ubytování ve Vsetíně a další věci. Není to legrace,“ vnímá situaci.

Tyto starosti však jdou stranou. Dukla je mezi čtyřmi nejlepšími celky druhé nejvyšší soutěže a určitě zde svou cestu play off nechce končit. „Vsetín je hodně nepříjemný soupeř, který se po příchodu Romana Stantiena hodně zvedl,“ uznává kvalitu svého trenérského kolegy Ujčík. „V základní části jsme dokázali vyhrát u nich, oni pak vyhráli u nás. Takže to zase bude vyrovnané. Rozhodovat zase budou maličkosti. Ale věřím, že kluci už nějakým způsobem pochopili, co je potřeba udělat k úspěchu.“

Dukla sérii na čtyři vítězství rozehraje v pátek a sobotu na domácím ledě. „Ideální scénář by byly dvě výhry. Ale jdeme krok po kroku. Teď se zaměříme na první zápas,“ nechce předbíhat událostem Ujčík, který dal včera svým svěřencům volno. „Venku je hezky, a tak si myslím, že jim spíš pomůže si od zimáku trochu oddechnout, někde se projít a nabrat energii na sluníčku,“ tvrdil.