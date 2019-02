Jihlavský Pekr: Všichni vědí, že hokejová Dukla je jenom jedna

„Byl to přesně ten zápas, který jsme nechtěli, aby se stal,“ litoval Matěj Pekr, který v utkání vstřelil dvě branky, včetně vítězné.

Přitom nástup do zápasu byl parádní. Co se stalo pak?

Je pravda, že jsme jednoduše vedli 3:0 a možná nás to uspokojilo. Už jsme se asi v myšlenkách připravovali na play off. Trošku jsme zvolnili a samozřejmě se nám to nevyplatilo.

Vám už v zápase o nic nešlo. Nebrali jste to spíš tak, abyste se před čtvrtfinále nezranili?

Ono o nic už nešlo ani Slavii. Ale říkali jsme si, že se chceme připravit na pátek, na víkend, na play off. Asi to člověk v hlavě má, že se nechce zranit. A to se asi projevilo.

Je pro vás hodně nepříjemné, že jste v úterý odehráli poslední zápas základní části a hned v pátek a sobotu vás čeká vstup do play off?

Je škoda, pro diváky i pro ostatní týmy, že se zrušilo předkolo. My bychom z toho trošku těžili, měli bychom nějaký den toho volna. Teď už zápasy půjdou hodně rychle po sobě, každý den odpočinku pro nabrání sil přijde vhod. Ale nedá se nic dělat.

Vy jste se až v úterý dozvěděli, na koho ve čtvrtfinále narazíte. Řešili jste hodně, který soupeř to bude?

Určitě jsme se o tom bavili. Říkali jsme si, kdo by nám vyhovoval, třeba i kvůli cestování. Ale věděli jsme, že to stejně nevyřešíme. Myslím, že když máte v sezoně nějaký cíl, tak je asi jedno, koho v prvním kole dostanete. Stejně ho musíte porazit.

Program čtvrtfinále 1. 3. Jihlava - Litoměřice 17.30 2. 3. Jihlava - Litoměřice 17.30 5. 3. Litoměřice - Jihlava 18.00 6. 3. Litoměřice - Jihlava 18.00 případné další zápasy 8. 3. Jihlava - Litoměřice 17.30 10. 3. Litoměřice - Jihlava 17.00 12. 3. Jihlava - Litoměřice 17.30

Padly na toto téma nějaké sázky?

Ne, to vůbec. Takhle to neřešíme.

Nakonec z toho vyšly Litoměřice. Jak je jako soupeře vnímáte?

Jako nevyzpytatelného. Odehráli jsme s nimi dobré zápasy, i takové lehčí. Ale samozřejmě, jsou to mladí kluci, svazový projekt. Budou se chtít ukázat. Budou vědět, že to budou poslední zápasy sezony, a určitě se vybičují k lepším výkonům než v základní části. Takže určitě nějaký respekt k týmu Litoměřic mám.

V souvislosti s prvoligovými Litoměřicemi se nyní často mluví o novodobé Dukle. Budete jim chtít ukázat, že ta pravá Dukla je někdo jiný?

To asi všichni vědí, že Dukla je jednom jedna a ta má tu pravou historii. Nic ukazovat nemusíme.

Říká se, že play off rozhodují zkušenosti. V tomto případě jsou jasně na vaší straně. Budete z nich vycházet?

Je to jedna z věcích, na kterých také chceme stavět. Ale jen zkušenost určitě stačit nebude. Musí se toho sejít víc, musíme tomu dát víc než jen zkušenosti nebo hrát na nějaké štěstí. Musíme do každého zápasu dát všechno, co v nás je. A nešetřit se na nic. Není čas už se na co šetřit. Další příště už v této sezoně nebude.