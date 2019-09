Jihlava musela v létě škrtat, přesto dál myslí na postup

Devět milionů korun. Taková suma oproti loňskému roku vypadla z rozpočtu prvoligových hokejistů Dukly Jihlava.

Zatímco v minulém ročníku vedení jihlavského klubu mělo k dispozici luxusní částku za podpisy svých odchovanců s týmy NHL – nováčkovské kontrakty v nedávné minulosti podepsali brankáři David Rittich (Calgary Flames), Josef Kořenář (San Jose Sharks) a Jakub Škarek (New York Islanders) – tentokrát podobná injekce chyběla.

„Stáli jsme před nelehkou úlohou, protože loni jsme měli celkem komfortní rozpočet a díky tomu celkem široký kádr,“ připustil jednatel klubu Bedřich Ščerban.

Tomu nezbylo než v létě udělat několik zásadních změn. Jednou z nich byla úprava cen vstupného. „Byli jsme nuceni zdražit, nicméně stále nepatříme k týmům, které by měly nejdražší vstupné. To jsme si hlídali,“ říká Ščerban.

Došlo také na snížení nákladů na hráče. „Nějaké škrty jsme udělat museli. Kádr není tak široký, jak jsme ho měli v loňské sezoně,“ připouští Ščerban. „To ale neznamená, podle mého názoru, že by měl menší kvalitu. Je pouze užší.“

S tím souhlasí i jihlavský kouč Petr Vlk. „Věříme týmu, věříme v jeho sílu. A doufáme, že budeme hrát tam, kde bychom si představovali,“ říká zkušený kouč.

Jaké jsou tedy předsezonní cíle? „Jako Dukla Jihlava nemůžeme mít jiný cíl než se prát o postup,“ má jasno Ščerban. „Myslím si, že budeme patřit k favoritům. Tým je připravený tak, aby tu šanci měl. A je v jeho schopnostech vyhrávat,“ je přesvědčen.

„Do sezony jdeme s tím, že chceme vyhrát každé utkání,“ říká odhodlaně Vlk. „Je tam samozřejmě spousta aspektů, ať jde o momentální formu, nebo o zdravotní stav hráčů. Ale my věříme tomu, že jsou kluci nachystaní tak, že sezonou projdeme dobře a dostaneme se třeba i někam výš.“

Podle vedení jihlavského týmu ke spolufavoritům v boji o postup patří další ambiciózní celky: České Budějovice a Vsetín. „My se ale soustředíme především sami na sebe. Myslím, že je to to nejlepší, co můžeme udělat,“ dodal Ščerban.