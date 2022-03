Jihlava odmítla konec sezony a chce uspět i v prvoligovém semifinále

Nebyla to žádná divoká přestřelka, celkově padlo ve čtvrtfinále hokejové Chance ligy mezi Jihlavou a Přerovem v pěti zápasech 15 gólů.

„Věděli jsme, že i v posledním utkání padne málo branek, protože gólmani byli prostě ozdobou téhle série. To jsem říkal pořád dokola,“ hlásil trenér přerovských hokejistů Robert Svoboda.

Přesto přijel se svými svěřenci k rozhodujícímu souboji plný optimismu. A měl k tomu dobrý důvod: jeho tým byl totiž favorizované Dukle víc než rovnocenným soupeřem.

„Chválím celý tým za to, jak k sérii přistoupil a bojoval až do konce,“ nešetřil Svoboda komplimenty po skončení série.

Jenže spokojenější byli nakonec přece jen v Jihlavě, kde domácí A-mužstvo ve čtvrtek večer slavilo těsné vítězství 2:1 a zároveň i postup do semifinále.

„Zase to bylo o prvním gólu, který jsme naštěstí dali my. A pak jsme přidali další,“ radoval se jihlavský útočník Tomáš Harkabus, který se v závěru druhé části pustil i do pěstního souboje.

„Byl tam nějaký odražený puk v rohu a najednou se ke mně sjeli tři hráči Přerova,“ pustil se do líčení bitky. „Pár hrazd jsem schytal, ale pár jich taky rozdal, takže v pořádku,“ usmíval se po vítězném utkání.

Na oslavy a odpočinek však Dukla moc času neměla, v neděli ji čeká první semifinálový souboj se Sokolovem, který překvapivě vyřadil Třebíč 3:1 na zápasy.

„Jsou tam mladí kluci, kteří dobře bruslí. My ale do té série půjdeme na sto dvacet procent a rozhodně budeme chtít postoupit,“ ujišťoval Harkabus.

Předzápasový optimismus na straně jihlavského týmu má rozhodně svoje opodstatnění. Zdá se totiž, že stejně jako v loňské vyřazovací části Chance ligy naladil brankář Maxim Žukov svoji formu naprosto ideálně.

„Je to paráda, můžeme se o něj opřít, chytá skvěle,“ souhlasně pokyvoval hlavou Harkabus. „A play off je vždycky hlavně o gólmanovi.“

Důležitou roli však mohou sehrát i fanoušci, což se ostatně právě v rozhodující bitvě s Přerovem potvrdilo. Utkání sledovalo 2 191 diváků. „Bylo znát, že jich dorazilo tolik,“ pochvaloval si atmosféru autor vítězné branky Vítězslav Brož.

Úvodní dva semifinálové duely uvidí v neděli a v pondělí Jihlava. Série se tentokrát hraje na čtyři vítězství.