Samo to nepůjde, zjistili jihlavští hokejisté ve Zlíně. Domácí kralovali

Svěřenci kouče Viktora Ujčíka po šesti porážkách v řadě na pelhřimovském ledě přehráli jednoho se soupeřů v bitvě o účast v předkole play-off jednoznačně 7:1. A načerpané sebevědomí chtěli přetavit v úspěšný výsledek také na ledě ještě loni extraligových Beranů.

„Konečně se nám povedlo vyhrát a nemuseli jsme zápas dotahovat. Napadaly nám tam i góly a na mančaftu bylo vidět, že se pak uklidnil,“ všiml si po středečním duelu útočník Tomáš Čachotský. „Doufám, že tahle výhra Dukle pomůže v dalším průběhu soutěže a ta se pomalu začne otáčet tak, aby se udělala dobrá sezona,“ doplnil jedenačtyřicetiletý veterán.

Jenže ve Zlíně, který také bojuje o účast v předkole play off, měl výkon Dukly k ideálu daleko.

„Do utkání jsme nastoupili jako lumpové. Vypadalo to, jako bychom sem jeli s tím, že se nám povedl minulý zápas a že to půjde samo,“ kroutil hlavou jihlavský trenér Karel Nekvasil. „Od začátku měli domácí lepší nohy, vyhrávali osobní souboje a udrželi se na puku.“

V úvodní dvacetiminutovce ještě držel Duklu ve hře výkon brankáře Adama Berana. „Jen díky němu a zázraku první třetina skončila jen 0:1 pro domácí. Protože těch šancí soupeře tam bylo spoustu,“ všiml si Nekvasil.

Za zlomový okamžik se dá označit 34. minuta, kdy se Zlínu podařilo bleskově odpovědět na jihlavské vyrovnání. „V přesilovce jsme dali na 1:1, ale hned minutu potom jsme si při útoku soupeře špatně rozebrali hráče. Nechali jsme tam samotného hráče před brankou a ten zakončil,“ krčí rameny Nekvasil.

„Poté se domácí uklidnili, my jsme hráli do plných. Ale je potřeba uznat, že Zlín odehrál velmi dobrý zápas, od první do poslední minuty, a zaslouženě zvítězil,“ dodal jihlavský kouč.