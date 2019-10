Jihlavané odvolali dvě vyloučení rivala. Fair play je to hlavní, tvrdí

Útočníci Jiří Fronk a Peter Lichanec sice Duklu připravili o výhodu přesilové hry, litovat však nemuseli. Jejich tým nad krajským rivalem nakonec zvítězil 4:2.

„Nevzpomínám si, že by se něco podobného někdy v jednom zápase povedlo dvakrát,“ usmívá se Fronk. „Ale ukázalo se, že fair play se vrací: hned poté, co jsme naše tresty odvolali, jsme dali góly,“ připomněl zásahy Skořepy a Anděla.

Právě Fronk se v parádním utkání, které v třebíčské KHNP Areně sledovalo více než 3 500 diváků, zapsal do listiny střelců.

S velkou dávkou štěstí. „Dostal jsem nahrávku od Lukáše Anděla skoro před prázdnou bránu a viděl jsem vedle branky Michala Poletína,“ popisuje situaci ze 21. minuty. „Chtěl jsem mu nahrávat, ale trefil jsem brusle domácího hráče. Od něj se puk odrazil do prázdné brány,“ okomentoval nepovedený zásah Tadeáše Krále.

Své první horácké derby si pětadvacetiletý forvard, který si v sobotu připsal i jednu asistenci, užíval. „Atmosféra byla super, kotle se navzájem předháněly. Takže paráda,“ líčí. „Pro nás to bylo o to lepší, že jsme vyhráli.“

Gesta fair play s Lichancem, který je navíc jeho spolubydlící, příliš neprobíral. „Letmo jsme něco prohodili, ale dál jsme to neřešili,“ tvrdí. Ocenění se však dočkali třeba od kouče Petra Vlka. „Fair play se vždy chválí, je to hlavní věc, která by měla ve sportu být,“ má jasno Fronk.