Jihlavský brankář Beran slavil v duelu se Šumperkem svoji první nulu

„Porážka je pro soupeře až moc krutá, protože opravdu nehrál tak, že by si zasloužil tenhle výsledek. Ale takový hokej někdy je. My jsme rádi za zvládnutý zápas a za tři body,“ oddechl si v pozápasovém hodnocení Ujčík.

Podle něj měl na přesvědčivém výsledku hlavní podíl brankář Adam Beran, pro něhož to bylo vůbec první čisté konto v letošním soutěžním ročníku.

„Jsem za Adama hrozně rád, protože si svými výkony nulu zaslouží. Spousta jeho spoluhráčů sice dělala všechno pro to, aby nulu neměl, ale i tak ji dokázal uhájit,“ neodpustil si kouč rýpnutí do svých zbývajících svěřenců, kteří svému gólmanovi občas moc nepomáhali. „Adam nás dokázal podržet v okamžicích, kdy jsme sklouzli do nějaké takové beznaděje a nedokázali hrát s pukem,“ vysvětloval Ujčík.

Celkově ale mohl být spokojený. Jediné, co možná kazilo dojem z utkání, byl počet diváků. Do hlediště jich dorazilo jen 360!

Na domácím ledě ovšem bojovala ve 43. kole i Třebíč. Příliš se jí ale nedařilo. Ještě v polovině 58. minuty prohrávala o dva góly, přesto nakonec brala alespoň bod za porážku 5:6 po samostatných nájezdech. Na 5:5 vyrovnával Radim Ferda 9 vteřin před sirénou.

„Když v osmapadesáté minutě prohráváte 3:5, musíte se spokojit třeba i s bodem. Soupeř výborně bruslil, byl rychlý, nedal nám metr ledu a my jsme pod tlakem dělali chyby. Proto si Kolín dva body zasloužil,“ uznal hlavní kouč třebíčského A-týmu Kamil Pokorný.

Ve středu cestuje Třebíč do Šumperku a Jihlava hostí v Pelhřimově od 17.30 Prostějov.

Na Vysočině však bude večer k vidění i druholigový hokej. A konkrétně zápas v Havlíčkově Brodě slibuje atraktivní podívanou – do Kotliny totiž dorazí jednoznačný lídr soutěže ze Znojma.

„Já myslím, že šanci rozhodně máme. V poslední době Znojmo nemá až tak přesvědčivé výsledky, takže proč bychom je o nějaký bod nemohli obrat i my,“ zamýšlel se na klubových stránkách brodský útočník Marek Tecl.

Ve stejnou dobu jako Bruslařský klub, tedy v 18 hodin, bude bojovat před vlastním publikem i Žďár nad Sázavou, který se pokusí obrat o body Hodonín. A Velké Meziříčí se utká s Vyškovem.