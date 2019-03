Panikařit Jihlava nemusí, ale zabrat příště v Litoměřicích ano

Podle papírových předpokladů měli hokejisté Dukly Jihlava svého soupeře jasně přehrát, jenže suverén dlouhodobé části ve druhém utkání s Litoměřicemi tvrdě narazil.

„Někteří hráči si myslí, že jsme stále v základní části,“ postěžoval si po sobotní porážce asistent hlavního kouče Dukly František Zeman.

Přitom začátek čtvrtfinálové série se skutečně hrál podle jihlavských not. Drobné zaváhání z úvodu pátečního zápasu favorit v dalším průběhu zlepšenou hrou vymazal a vyhrál přesvědčivě 5:2.

„Napadalo nám to tam, zápas se nám povedl,“ pochvaloval si útočník Adam Zeman, který se pod vydařený výsledek podepsal dvěma góly.

Bezprostředně po pátečním utkání pak ujišťoval, že ve druhém souboji chce hrát Dukla ještě lépe a urvat druhé vítězství.

Jenže. Po první třetině byl sice výsledek stejně jako o den dříve nerozhodný 1:1, nicméně druhou část tentokrát vyhráli 3:0 hosté.

„Nezvládli jsme to, nepřistoupili jsme k zápasu tak, jak jsme si řekli,“ namířil kritiku do vlastních řad Adam Zeman.

Fanoušků přišlo méně

Navíc litoměřický gólman se do druhého utkání vyspal viditelně skvěle, pro domácí byl velkou překážkou. „Měli jsme spoustu šancí, ale góly jsme nedali, nebo jsme bránu vůbec netrefili,“ postěžoval si Zeman starší. „Dostali jsme lekci z produktivity,“ měl jasno.

Porážka od týmu, který se do posledního kola strachoval o účast v play off, je sice nepříjemná, nicméně důvod k panice zatím v Jihlavě rozhodně není. Série se hraje na čtyři vítězné zápasy.

„Sobotní porážku jsme okamžitě hodili za hlavu a už se chystáme na další utkání,“ ujišťoval Zeman junior.

Navíc nejen jihlavští hráči, ale ani jejich fanoušci úvod play off úplně nezvládli.Přestože tým od začátku hlásí snahu vrátit se do extraligy, na stadion přišlo oba dva dny pouze přes dva tisíce osm set diváků. „Asi jsme jich čekali víc, ale ti, co přišli, fandili parádně,“ hájil fanoušky Adam Zeman.

Pravdou ovšem je, že ostatní tři spolufavorité měli na úvodních zápasech play off podstatně větší podporu. Na Kladně i ve Vsetíně dorazilo každý den přes čtyři tisíce a v Českých Budějovicích dokonce přes šest tisíc lidí.