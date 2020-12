Ospalost, pak kanonáda. Hokejisté Jihlavy dál vévodí první lize

Konečný výsledek 6:0 vyzněl zcela jednoznačně pro jihlavské hokejisty, na ledě to však v sobotním utkání Chance ligy až tak přesvědčivě nevypadalo. Tvrdí to alespoň útočník Dukly Tomáš Havránek. „Klidně jsme mohli i prohrávat. Na začátku jsme nehráli tak, jak jsme měli,“ pustil se do hodnocení zápasu s Kolínem dvaadvacetiletý odchovanec žďárského hokeje.