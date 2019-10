Sen o zlepšení Jihlavy roztrhala Kadaň. Je to ostuda, přiznal Skořepa

Jen dva dny po sobotním vítězství 4:2 v horáckém derby v Třebíči však přišel další propadák. Tým kouče Petra Vlka v pondělí podlehl na ledě Kadaně 1:2.

„Jsme zklamaní, že jsme v Kadani nepředvedli to, co jsme si ráno na poradě řekli,“ uvedl na pozápasové tiskovce asistent trenéra František Zeman. „Dvě třetiny jsme byli lehkovážní. Když už jsme si šance vypracovali, tak to bylo s nulovým efektem.“

A poslední celek soutěže, který dosud nasbíral patnáct porážek, toho dokonale využil. V polovině utkání během 49 vteřin odskočil do dvoubrankového náskoku a Dukle už nedovolil vyrovnat.

„Řeknu to jednou větou: je to ostuda, co jsme tady předvedli. To, že hrajeme nějakých dvacet minut, je prostě málo. To neporazíme ani Kadaň,“ uvedl jihlavský kapitán Josef Skořepa. „Musím se omluvit fanouškům za to, co jsme tady předvedli. Tohle je fakt hrozné.“

Další jihlavskou porážku neodvrátilo ani to, že Dukla hned po 13 vteřinách třetí dokázala snížit. „To jsme přesně chtěli, dát takhle rychlého góla. Díky bohu, že se to podařilo,“ těšilo Skořepu. „Ale prostě hokejový pán bůh nám to nedá, když na to čtyřicet minut prdíme.“

Dukla tak znovu smazala vše, co se jí předtím povedlo. „Dřeme tři zápasy, abychom se dostali do osmičky. A tady to přijde úplně vniveč,“ kroutí hlavou Skořepa. „Nemám slov k tomu, co jsme tady předvedli.“