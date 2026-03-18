Jihlava otočila proti Litoměřicím a semifinálovou sérii vede, uspěl i Zlín

Autor: ,
  21:50
Jihlava a Zlín jsou ve svých semifinálových sériích prvoligového play off o krok vpřed. Dukla na úvod porazila doma Litoměřice 5:2, zlínští Berani po nájezdech zvítězili 2:1 v Kolíně a navázali na úspěšné bitvy proti nejlepšímu celku základní části Slavii. Série na čtyři výhry budou pokračovat na stejných stadionech ve čtvrtek.

Jihlavští hokejisté se radují. | foto: Luboš Vácha

V Horácké areně, kterou 5007 diváků zaplnilo z 87 procent, inkasovala jako první Jihlava. Na trefu Jiřího Pospíšila nicméně odpověděl ještě v první třetině Jan Strejček a po přestávce Dukla během tří minut získala dvoubrankový náskok. Ve druhé části přestřílela Litoměřice 18:2. Ani pak už jim nedala šanci, ze tří přesilových her v zápase využila dvě. Dvěma góly se blýskl devatenáctiletý estonský útočník Maxim Burkov.

Zlín po nečekaném vyřazení Slavie dlouho mířil za prvním bodem v sérii s Kolínem už v základní hrací době. Berany rozjásal Tomáš Rachůnek v závěru druhé třetiny, ale pak domácím pomohl svým vyloučením za hrubost Matěj Zavřel. Kolín navíc odvolal brankáře a vylepšenou přesilovku využil Petr Kolmann. Nakonec rozhodly až nájezdy, jako jediný se prosadil hned v první sérii Lukáš Heš.

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

O finalistech se rozhodne nejdříve v pondělí 23. března a nejpozději týden nato. K triumfu v druhé nejvyšší soutěži a postupu do baráže o extraligu se 14. celkem nejvyšší soutěže Litvínovem budou potřeba taktéž čtyři výhry.

Maxa liga
Semifinále 18. 3. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Stadion Litoměřice 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Góly:
17:56 Strejček (Čachotský, Cachnín)
20:28 Burkov (Kuprijanov)
23:23 Kulda (Cachnín)
44:28 Harkabus (Kuprijanov)
58:03 Burkov (Kulda, Čachotský)
Góly:
02:33 Jiří Pospíšil (Plos)
54:10 F. Novák (Suhrada)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Michnáč.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Ton, Kern (A), Lang – Jelínek, Eberle, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval – R. Chlán.

Rozhodčí: Wagner, Kosnar – Juránek, Baxa

Počet diváků: 5007

Stav série: 1:0

Maxa liga
Semifinále 18. 3. 2026 18:00
SC Marimex Kolín : RI Okna Berani Zlín 1:2N (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
57:54 Kolmann (Gardoň)
Góly:
39:07 Rachůnek (Říčka)
80:00 Heš
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma, Čech – Musil (A), Štohanzl, A. Adamec – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek, Skořepa, Pokorný.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Ondračka, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Zavřel – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Kverka, Válek – Říčka, Heš, Paukku – Sedláček (A), Sadovikov, Köhler – Čechmánek.

Rozhodčí: Micka, Grygera – Maštalíř, Hájková

Počet diváků: 3708

Stav série: 0:1

