Další nervy s Kadaní. Jihlavští hokejisté otočili až v poslední třetině

Bylo to vítězství s hodně odřenýma ušima. Jihlavská Dukla v úterním zápase v Kadani zachraňovala svou čest až v poslední třetině, ve které třemi brankami otočila nepříznivý výsledek ze stavu 1:2 na konečných 4:2.

„Vím, že zápas s Kadaní je pro nás hodně specifický. Ale na to, jakou jsme měli herní i střeleckou převahu, jsme to zase honili na poslední chvíli,“ zlobil se trenér Dukly Viktor Ujčík.

Jako by Jihlava na Trhače neuměla zahrát. Ze šesti letošních utkání hned tři prohrála (jednou na nájezdy) a nikdy nedokázala zvítězit vyšším rozdílem než o dvě branky.

„Občas je to tak, že vám nějaký styl hry nesedí,“ připouští Ujčík. „Styl Kadaně je takový, že moc nedodržují systémy. Hrají si, co je zrovna napadne. A občas z toho něco vypadne,“ všímá si jihlavský kouč. „S tím moc nepočítáme. Ale zase je to o umění hráčů se tomu přizpůsobit.“

Klíčovou postavou kadaňského týmu je podle Ujčíka brankář Jakub Neužil. Ten už jednou střelce Dukly zcela vymazal, když jim v souboji na konci ledna nedovolil ani jednu branku. A také v úterý předvedl parádní výkon. Opět zastavil 39 střel. „Je to velký gólman, šikovný, který si na nás vzhledem k výsledkům v sezoně věří. A je to hodně znát,“ připouští Ujčík.

Roli střelce potvrdil pouze dvougólový Pekr

Jeho svěřenci vypadali mnohdy až bezradně. „Měli jsme šance odskočit na rozdíl dvou tří branek. A mohlo to být v klidu. Ale my je neproměníme a po našich chybách dostaneme góly. Pak se skoro celý zápas trápíme,“ mrzí Ujčíka.

Přitom Kadaň rozhodně není z kategorie nehratelných soupeřů. V pondělí se z Vysočiny vracela s debaklem 1:11, který utrpěla v Třebíči.

„Říkali jsme si, že nemají co ztratit a doma to budou chtít napravit,“ říká Ujčík. „Myslím, že kdybychom na začátku nějaké góly dali a nenechali je na dostřel, v nějaké naději, tak bychom jim těch gólů dali taky podstatně víc.“

Situace se však vyvinula tak, že jediným dvougólovým střelcem Dukly byl v úterý útočník Matěj Pekr.

„Jsem určitě moc rád, že mu to tam padlo a nějaký gól dal. Jeho role v týmu je střílet branky a to, že se mu to tentokrát povedlo, ho psychicky určitě zvedne. A pomůže to celému týmu,“ věří Ujčík. „Matěj je střelec a je vidět, že když nějakou šanci má, dokáže s ní dobře naložit. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ přeje si bývalý kanonýr Ujčík.

Po třech zápasech ve čtyřech dnech dostali hráči krátké volno

Dukla díky tomu svou aktuální misi na severu Čech zvládla na sto procent, o den dříve totiž v Sokolově zvítězila 6:4.

„S bodovým ziskem jsem každopádně spokojen,“ připouští Ujčík. „Jen mě trochu mrzí to využívání šancí. A i provedení situací 2 na 1 nebo 3 na 2 bych si představoval pořád lépe. Je stále na čem pracovat,“ pokračoval.

Přesto Dukla měla včera volno. „Hráli jsme tři zápasy ve čtyřech dnech, takže si kluci potřebovali taky oddechnout,“ zmínil Ujčík sobotní domácí vítězství 5:1 nad Ústím nad Labem.

Proto přivítal možnost spojit výjezd do Sokolova a Kadaně do jednoho. „Jsme rádi, že nám Kadaň vyšla vstříc a přistoupila na to, že jsme to mohli spojit, v pondělí přespat v Kadani a necestovat tam a zpátky,“ ocenil Ujčík. „Protože i to cestování je únavné a tím, že jsme tam zůstali, jsme ušetřili dvě cesty. A každá síla do závěru sezony bude dobrá.“

Jihlava si udržuje náskok v čele nadstavby o účast v play off. „Polštář tam je, ale se všemi soupeři okolo nás budeme ještě hrát,“ zmínil Ujčík nejbližší pronásledovatele z Frýdku-Místku, Třebíče a Prostějova. „Ještě není nic rozhodnutého. Ale jsme rádi, že máme větší klid, kdyby se náhodou něco nepovedlo,“ dodal jihlavský kouč.