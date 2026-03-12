Jihlava je v prvoligovém semifinále, Frýdek-Místek proti ní neuhrál ani výhru

V 35. minutě dostal hosty do vedení Radek Pořízek, druhou branku přidal v úvodu závěrečné části obránce Daniel Krenželok. Pořízek pak půl minuty před koncem pojistil postup Dukly trefou do prázdné branky. Jihlavský gólman Adam Beran zastavil 32 střel a udržel čisté konto.
Zápasy Zlín - Slavia Praha, Třebíč - Kolín a Litoměřice - Vsetín začaly později. Třetí výhru může přidat také Kolín, v dalších sériích se bude určitě hrát i v pátek.
34:01 Pořízek (Jiránek, Bukač)
41:15 Burkov (Harkabus)
59:26 Pořízek (Jiránek, Štefančík)
Dolejš (Schnattinger) – Younan, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Zielinski, Volas – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Matiaško, Ižacký – Haas, Střondala, Cedzo – Gerych, Šilar, Ramik.
A. Beran (Žukov) – L. Mareš, Dundáček, Bukač, Ozols, Strejček (A), Chvátal, Krenželok – Cachnín, Kulda, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Menšík, Lhoták – Michnáč, Pořízek, Jiránek.
Rozhodčí: Jechoutek, Valenta – Malý, Otáhal
Počet diváků: 1389
Stav série: 0:3
09:00 Štebih (Michálek)
15:13 Veselý (P. Moravec, Gardoň)
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Furch, Štebih, Müller, E. Mareš, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Ondráček, Vodný (A), V. Brož – Jaša, Kuba, Veselský.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Černohorský, Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Čech, A. Adamec – Štohanzl, Musil (A), Gardoň – P. Moravec, Veselý, Dlouhý (A) – Pajer, Zvagulis, Pokorný – Skořepa, Šimek.
Rozhodčí: Horák, Šico – Jindra, Rakušan
Stav série: 0:2
24:30 Jarůšek (Holík, A. Salonen)
28:22 Gricius (Šťovíček)
Huf (Čiliak) – Ondračka, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Zavřel – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Kverka, Válek – Říčka, Heš, Paukku – Sedláček (A), Sadovikov, Köhler – Čechmánek.
J. Pavelka (Ebenstreit) – Holý (C), Hrdinka, F. Kočí, Gaspar (A), Perčič, Š. Havránek, Stejskal – Kružík, Polák, Trunda – Berka, Přikryl, Gricius – Průžek, J. Knotek (A), Šťovíček – Čermák, Tichý, Havrda – Slavíček.
Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Dědek, Král'
Počet diváků: 3651
Stav série: 1:1
03:27 Lang (Špilka)
09:37 F. Novák (Koštoval)
19:06 Špilka (Lang, Koštoval)
44:04 Lang (Ton)
41:44 Jandus (Ďurkáč, M. Novák)
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Costa, Kern (A), Lang – Ton, Jelínek, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval.
Miroslav Svoboda (Honzík) – Zahradníček, Stříteský, Slováček, Ďurkáč, Staněk (A), Dujsík, Marcel – Hořanský, Dědek, Š. Bláha – M. Novák, Prokeš, Rob (A) – Straka, Matějček, Šmerha – Jonák (C), Klhůfek, Jandus – E. Pospíšil.
Rozhodčí: Wagner, Petružálek – Maštalíř, Roischel
Stav série: 1:1