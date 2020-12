Polovinu utkání zvládli jihlavští hokejisté dobře, pak zvadli

Jenže.

Covidová hrozba v České republice stále trvá a z původního omezeného počtu diváků se stal zákaz vstupu pro všechny. Středeční souboj dvou velkých hokejových soupeřů tak přímo na stadionu neviděl ani jeden fanoušek. A to se přitom v sestavě domácích Rytířů objevil i hvězdný Jaromír Jágr.

„Nikdy jsem před prázdným hledištěm nehrál, ale nesoustředil jsem se na to. Vždyť jsem původně ani neměl v plánu nastoupit, jenže jsme neměli dostatek hráčů,“ vysvětloval osmačtyřicetiletý hokejový útočník, jehož výčet úspěchů je nepřeberný.

Od extraligového sestupu neodehrál Jágr hokejové utkání přes devět měsíců. Proto se také objevil až ve čtvrté formaci s plánem, že na led naskočí jen občas, aby si ostatní spoluhráči odpočinuli.

„Jsem moc rád, že jsem nastoupil, ale spokojený jsem tedy nebyl. Co jsme předváděli... V první třetině to byl asi nejhorší hokej, co jsem v kariéře zažil,“ nebral si servítky majitel kladenského týmu.

Na mysli měl především rychlé vedení Dukly, která si už v sedmé minutě vypracovala dvougólový náskok.

„Z minima jsme vytěžili maximum,“ přiznal asistent hlavního kouče jihlavského A-mužstva Karel Nekvasil. „Od desáté minuty první třetiny ale začalo Kladno přebírat otěže na svoji stranu,“ dodal.

Dokonalý obrat

Přesto pak Dukla ještě jednou vedla o dvě branky. A to v úvodu druhého dějství. „Kladno však bylo neskutečně silné v osobních soubojích,“ uznal kvalitu soupeře Nekvasil.

Což se od poloviny utkání začalo projevovat i na skóre. Z 1:3 dokázalo Kladno převrátit výsledek na 7:4 ve svůj prospěch.

„V tu chvíli už bylo rozhodnuto,“ pochvaloval si obrat kladenský kouč David Čermák.

Jihlava pak sice ještě vstřelila pátý gól, ovšem na výhře Rytířů už to nemohlo nic změnit.

„Splnili jsme dva vytyčené cíle,“ radoval se Jágr. „Otočit utkání z 0:2 a vyhrát. A taky si sednout a hrát jinak! Takhle bychom se nikam nedostali. Alespoň jsem viděl realitu, protože ze střídačky a z hlediště je to úplně něco jiného,“ svěřila se slavná „osmašedesátka“.

Svůj výkon Jágr hodnotit nechtěl. „Sebe vůbec neřeším, klíčová je výhra a to, že jsme se Jihlavě přiblížili v tabulce,“ vysvětloval olympijský vítěz, mistr světa i vítěz Stanley cupu.

A kdy se vlastně definitivně rozhodl, že nastoupí? „Celé to bylo fakt narychlo, neměli jsme tam koho dát... V úterý to byla panika, nemohl jsem najít ani svoje zápasové hokejky, rukavice, brusle... Plán byl, že začnu asi od šestého ledna. Ani hráči nevěděli, že nastoupím. Vážně šlo spíš o to vyplnit díru,“ přesvědčoval Jágr, který si v zápase připsal jednu asistenci.

A také jednoho sraženého jihlavského hráče hned v prvním střídání. „Je mi skoro padesát a mám bez výstroje 120 kilo. 130 s výstrojí,“ smál se. „Já jsem nemohl zastavit. Prostě jedu. Ne, že bych chtěl někoho trefit, já se nemohl zastavit a chudák se mi připletl do cesty,“ popsal dění na ledě.

Pro Jihlavu to bylo poslední vystoupení v letošním kalendářním roce. Aktuálně má na kontě 33 bodů a s přehledem vede tabulku celé soutěže.

Spokojeni i s bodem

Druhý zástupce Vysočiny, Horácká Slavia Třebíč je zatím jedenáctá s 23 body, ovšem oproti Dukle odehrála o čtyři zápasy méně.

Ve středu večer hostili svěřenci trenérského dua Jaroslav Barvíř – David Dolníček na domácím ledě Litoměřice, kterým podlehli 3:4 po prodloužení. „Bodu si ale vážíme,“ ujišťoval Barvíř.

Každopádně před zápasem si Horácká Slavia věřila i na dva či dokonce na tři. Měla totiž skvělou formu, což dokazovaly výsledky předchozích čtyř duelů, v nichž pokaždé vyhrála v normální hrací době.

„Věděli jsme, že Třebíč má dobré období a body sbírá doma pravidelně,“ svěřil se kouč litoměřického A-týmu Daniel Tvrzník.

Respekt jeho svěřenců ještě vzrostl poté, co se v 7. minutě prosadila Třebíč hned dvakrát a ujala se vedení 2:0. Nakonec se však hosté oklepali a minutu před koncem normální hrací doby srovnali na 3:3.

„Bylo to se štěstím,“ oddechl si Tvrzník. „Celkově šlo ale o vyrovnaný zápas,“ měl jasno.

Jeden tým nicméně vyhrát musel. Pouhých osm vteřin před koncem prodloužení si Litoměřice vybraly svoji další dávku štěstí, když se trefil Martin Procházka.

Třebíč stihne do Vánoc ještě jedno utkání. Zítra by se měla představit v Přerově.