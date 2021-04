Jihlavský střelec Havránek: Všichni teď šlapeme jako hodinky

„Teď nám to jde všem,“ usmívá se spokojený dvaadvacetiletý odchovanec žďárského hokeje. „Máme klid v zakončení a možná i trochu štěstí. Ale to přece přeje připraveným,“ dodává.

Nebojovali jste zpočátku trochu s přílišným respektem k soupeři, v jehož dresu hrají ikony jako Jaromír Jágr či Tomáš Plekanec?

Je to finále, tady se nedíváte, kdo proti vám hraje. Prostě jen chcete vyhrát.

Uvědomujete si, že nechybělo moc a po sérii s Litoměřicemi už jste mohli být na dovolené?

Já vím, tekli jsme 1:3 na zápasy, ale pak jsme vyhráli v prodloužení a od té doby jsme přepli na jiný mód. Teď šlapeme jako hodinky.

Zatím je to hodně o gólmanech, souhlasíte?

V play off je to normální. Ten, kdo má lepšího brankáře, by měl vyhrát. A Maxim drží, jako by mu šlo o život. Jsme rádi, že ho máme.

Když jste v sobotu odjížděli do Kladna, vyprovázelo vás velké množství fanoušků...

(skočí do řeči) A když jsme v neděli přijeli, čekalo jich na nás možná ještě víc. Přitom jsme dorazili až někdy půl hodiny před půlnocí. Velký respekt všem, kdo přišli. Byl to parádní zážitek. Jsme jim opravdu vděční.