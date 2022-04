Ruská vlajka na helmě? Kouč Jihlavy se Žukova zastal: Nemůže za to, co se děje

Design helmy dvaadvacetiletého brankáře se stal předmětem debaty na tiskové konferenci po šestém utkání finále první hokejové ligy mezi Jihlavou a Vsetínem.

„Proč během play off šijete do našeho gólmana. Co vás k tomu vede?“ zeptal se asistent trenéra Karel Nekvasil jednoho z novinářů, který se tématem během série zabýval.

„Napsal jsem, že respektuji jeho důvody, ale zkrátka se s nimi neztotožňuji. Není to nic osobního,“ zněla odpověď.

Nekvasil reagoval tím, že Žukov za ruskou invazi na Ukrajinu nemůže a číst podobné věci je pro něj nepříjemné.

„Pokud by se do něj někdo opřel, kdyby chytal špatně, beru to. Ale tohle mě hrozně mrzí. Ostatní kluci to absolutně neřeší. Max je super člověk a kamarád všech.“

Ruskou vlajku a velký státní znak má rodák z Kaliningradu na helmě od začátku sezony.

Na rozdíl od některých dalších ruských sportovců, kteří působí na území České republiky, má vyřízené dlouhodobé pracovní vízum až do konce dubna.

Jeho účasti v baráži tak nic nebrání, což hraje Jihlavě do karet. V základní části sice Žukov statisticky nevyčníval, ale v play off se ukazuje ve výborné formě.

Pět ze šestnácti utkání zakončil čistým kontem, vsetínskou ofenzivu vynuloval hned dvakrát. Úspěšnost zákroků drží lehce nad hranicí čtyřiadevadesáti procent (94,17 %).

„Max je základní kámen našeho týmu. Máme nejlepšího gólmana play off, ne-li celé soutěže,“ vychvaloval po finále svého kolegu kapitán Josef Skořepa.

Jihlava doufá, že si mladý Rus, který v této sezoně odchytal i dvě utkání za pražskou Spartu, přenese výbornou formu také do zápasů s Kladnem.

Rytíři na konfrontaci z minulého roku nevzpomínají zrovna v dobrém. S Žukovem si především na začátku série nevěděli rady, ale nakonec potvrdili roli favorita a zvítězili 4:3 na zápasy.

Kdo vyjde ze vzájemného souboje lépe tentokrát?