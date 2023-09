Jihlava by ráda uspěla v Kolíně, Třebíč si doma věří na Porubu

První dva zápasy nové prvoligové sezony zvládli jihlavští hokejisté skvěle. Bodově získali maximum a s vítěznými plány pocestují i ve středu do Kolína. „Je to sice kvalitní soupeř, ale my doufáme, že tam vyhrajeme,“ burcuje na klubových stránkách útočník Otakar Šik.