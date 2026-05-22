Jestřábi na rozcestí. Rychlý návrat nevyšel, majitel chce, aby klub zůstal profesionální

Ačkoliv je druhá liga už neprofesionální soutěží, Jestřábi zachovali svůj profi status. Hráči pořád měli hokej jako práci, během přípravy se trénovalo i třikrát denně. Cíl? Návrat zpět. Ihned. Jenže to nakonec nevyšlo.
V druhé lize byl ještě jeden další podobně ambiciózní (a také plně profesionální) tým, a to sice Havířov, který si na návrat brousil zuby už čtyři roky. Finále mezi Slezany a Prostějovem nakonec nabídlo pořádné drama.
Ryba smrdí od hlavy, říká hlava Prostějova po sestupu. Druhou ligu chce vyhrát
Sérii hranou na čtyři vítězné zápasy rozhodl na konci dubna až sedmý zápas. Prostějov v něm vedl 2:0, náskok mohl navýšit, ale nevyužil trestné střílení. Havířov chvíli před koncem srovnal a nakonec vyhrál v prodloužení.
Uff! Pořádně hořký konec.
„Sedmý zápas se vůbec neměl hrát. Nevyhrál lepší tým, to musel každý vidět,“ posteskl si trenér a sportovní manažer prostějovského celku Miloš Říha. Jestřábi v zápasech série několikrát vedli, ale klíčová výhra za stavu 3:2 na zápasy jim unikla. „Stěžejní bylo první utkání série, kde jsme měli jednoznačně vyhrát,“ připomněl Říha duel v Havířově, v němž Prostějov ve třetí třetině vedl 2:1 a 3:2, ale mač prohrál.
No a co teď?
Město Prostějov před začátkem uplynulé sezony zachovalo klubu stejnou podporu, jakou měl v profesionální první lize. „Jednání teprve probíhají, ale pan majitel Luňák chce, aby hokej v Prostějově pokračoval v profesionálním režimu. My si každopádně podpory města moc vážíme,“ odtajnil Říha. Jednat by se mělo už příští týden.
„Cíl jsme nesplnili. Nicméně jsme to s majitelem řešili a sezonu považujeme za úspěšnou. Řekl, že jsme hráli skvělý hokej. Odvedli jsme obrovský kus práce. Došli jsme až do finále, bohužel vše skončilo těsně pod vrcholem. Je to kruté, ale nemůžeme říct, že sezona byla špatná,“ zdůraznil Říha.
Ambice tak zůstanou stejné i pro příští rok, Prostějov se chce opět vrátit na mapu první ligy. Bude to i s Říhou? Mělo by být, neboť se podílí na dalším skládání týmu, na přímý dotaz ohledně jeho budoucnosti však odpověděl vyhýbavě.
„Musím to nejdřív celé nějak vstřebat, byl to těžký knokaut,“ pravil Říha. Prozradil ovšem, že v realizačním týmu dojde ke změnám minimálně na postech asistentů. Podle informací iDNES.cz má majitel klubu Jaroslav Luňák zájem o Říhovo setrvání na lavičce i v manažerské pozici.
Skládání kádru? Lepší než loni
Co se hráčského „materiálu“ týče, ten by měl z větší části zůstat pohromadě. „Většina má ve smlouvě opce, to je výhoda. Samozřejmě nechceme držet někoho, kdo tu nebude chtít zůstat, ale mluvil jsem s hráči a většina z nich setrvat chce,“ potěšilo Říhu.
Zatím jediným potvrzeným odchodem je konec obránce Aleše Poledny, který prožil vydařenou sezonu. Z pozice beka zapsal v 18 zápasech play off hned 22 bodů (5 + 17), dalších 26 bodů si připsal v 21 zápasech základní části. Teď míří do prvoligové Třebíče.
„Co se výstavby týmu týče, jsme v lepší pozici než loni. Tehdy se po sestupu až na konci dubna rozseklo, že budeme pokračovat ve stejném režimu, na což jsme museli pružně reagovat a postavit celý kádr prakticky během týdne,“ vzpomínal Říha.
„Nemůžeme se na to vymlouvat, ale bylo to složité. Teď máme minimálně základ kádru. Vše si vyhodnotíme a podle toho mužstvo poskládáme. Ti, se kterými jsme byli spokojeni méně, pokračovat nebudou. Pokud tým zachováme v profesionálním módu, zůstane určitě minimálně polovina hráčů,“ uvedl trenér.
Složitá bude i zamýšlená mise prostějovského návratu do Maxa ligy. Velký konkurent v podobě Havířova sice odpadl, ale přibude jiný ambiciózní celek z Moravskoslezského kraje – Poruba, která z první ligy v ukončené sezoně spadla.
„Myslím, že to s ní bude největší zápas sezony. Určitě sestaví kvalitní tým s ambicemi hned se vrátit,“ předpověděl čtyřiadvacetiletý útočník Prostějova Jakub Apolenář, který je jedním z hráčů, již definitivně zůstávají také pro příští ročník druhé ligy.
Prostějované také už odtajnili první posilou, tou je zkušený útočník a dlouholetý kapitán Vsetína Vít Jonák. Čtyřiatřicetiletý forvard v posledních letech patřil mezi nejvýraznější osobnosti Maxa ligy.
Až v Prostějově překousnou těžké zklamání, zase se pustí do práce. Opět budou považovaní za jedny z favoritů na celkové vítězství druhé ligy. Už nebude čas se otáčet zpět. „Kluci z toho byli fakt zdrcení,“ popsal přitom Říha. Vrátí Jestřáby zpět do první ligy?
Soupeř byl na lopatě. „Je to na hov*o,“ zní z kabiny
V šesti ze sedmi zápasů alespoň jednou vedli. Přesto ve finálové sérii druhé ligy prohráli hokejisté Prostějova 3:4 na zápasy a vítězem soutěže se tak stal Havířov. Prostějované za stavu 3:2 na utkání nevyužili na domácím ledě mečbol, přestože v duelu vedli 2:0. To samé se přihodilo i v posledním zápase.
Ještě po čtyřiceti minutách hry v rozhodujícím sedmém zápase na ledě Slezanů vedli Jestřábi o dvě branky, navíc měli možnost trestného střílení.
Místo náskoku 3:0 ale ale přišlo srovnání, prodloužení a tuze hořký konec. „Těžké... Řekl bych, že to byly pořád takové smolné, nešťastné góly. Kdyby nás vyťukali, nebo nám to pověsili do víka, přehráli nás, řekneme si: Jo, dobrý, byli jsme horší. Takhle je to na ho*no, hrozně těžké na hlavu,“ řekl bek Prostějova František Němec.
„Myslím, že nevyhrál tým, který byl vyloženě lepší. Nechci v žádném případě snižovat kvalitu Havířova, ale sedmý zápas je buď, anebo. Měli jsme ve třetí třetině šance odskočit na 3:0,“ uvědomoval si mateřský hráč Komety Brno.
Jak sám uznal, nedotažené zápasy byly hlavním důvodem, proč Hanáci neuspěli. „Otočky nás stály postup. Vedli jsme 2:0 v šestém i sedmém zápase. Když vedl soupeř, dokázal odskočit, to byl rozdíl,“ kývl. Vytoužený návrat do první ligy se tak nekoná a je otázka, co s prostějovským klubem bude nyní.
Když Havířov v roce 2022 žuchl do druhé ligy, trvalo mu čtyři roky se vydrápat zpátky. Prostějov po loňském, nečekaném pádu zachoval profesionální status družstva, ačkoliv jde ve druhé lize o výjimku. Chtěl se okamžitě vrátit nahoru. Město do klubu investovalo stejné peníze, jako když působil v profesionální první lize, přesto se hanácký celek nedokázal vydrápat o patro výš.
„Jak to tady bude dál, vůbec nevím. V šatně jsme se o tom ani nebavili. Je ale jasné, že všichni chtěli postoupit zpátky,“ neskrýval Němec. Prostějov před sezonou značně obměnil kádr, manažer a trenér v jedné osobě Miloš Říha zdůrazňoval, že vsadí na týmovější pojetí na úkor individualit.
Klub pojmul sezonu jako možný restart klubu, čemuž domohl i viditelnou vizuální kampaní. Ale plány nevyšly. Jestřáby tak čeká minimálně další sezona až ve třetí nejvyšší soutěži. A cesta zpět bude opět velmi složitá.