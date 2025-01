Krize nekončí. Ambicióznímu Prostějovu má ze dna pomoci i klubová ikona

Prostějovští hokejisté se radují ze vstřelené branky do sítě úhlavního rivala | foto: Jakub Šustr, LHK Jestřábi Prostějov

Ve středu večer navíc Prostějované museli kousat další bodovou ztrátu. Ačkoliv na vlastním ledě ještě šestnáct vteřin před koncem zápasu vedli 3:2 nad Frýdkem-Místkem, nakonec po vyrovnání tabulkového soupeře museli do prodloužení, kde alespoň bonusový bod ve prospěch domácích zařídil gólem útočník Jan Veselý. Ústřední postavou byl také kapitán Zdeněk Doležal, jenž se zaskvěl čtyřmi kanadskými body.

Jenomže jelikož Kolín ve středu navzdory předpokladům triumfoval na ledě třetí Poruby 6:3, náskok Prostějovanů na poslední příčku se ztenčil na pouhopouhý bod, a to mají Středočeši zápas k dobru. Do konce základní části schází Prostějovu odehrát jedenáct zápasů, ten další mají už v sobotu, kdy je čeká dlouhatánský výjezd do Sokolova.

Nakopnout mužstvo by měla posila na trenérskou lavici. Trenérský štáb už před středečním zápasem rozšířil bývalý kapitán Prostějova Matouš Venkrbec. Nový asistent hlavního trenéra Miloše Říhy odehrál za Prostějov přes 430 zápasů, padesátku startů posbíral také v české extralize. Po konci loňské sezony v dresu Jestřábů však ukončil profesionální kariéru.

Matouš Venkrbec v dresu Vsetína.

„Po celou dobu od listopadu jsme chtěli rozšířit realizační tým, což bylo v rozehrané sezoně velmi těžké. Jsme rádi, že Matouš chce klubu pomoci v nelehké situaci a přijal roli asistenta. Známe se dlouho a také vzhledem k tomu, že má blízký a dlouhodobý vztah k Prostějovu, bude vnímán jako pomoc týmu i celkově klubu pro závěr této těžké sezony,“ řekl na adresu nového asistenta kouč Říha.