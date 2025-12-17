Vlach po zlomenině krčního obratle pomáhá Kolínu. Co návrat do Liberce?

Michael Havlen
  10:18aktualizováno  11:08
Hned v prvním zápase dal gól, ve druhém přidal asistenci. Jaroslav Vlach už v úvodu ukázal v Kolíně, co umí. Hlavní však pro něj je, že vůbec může hrát hokej. Při nárazu do mantinelu v letošním druhém kole extraligy v dresu Liberce utrpěl zlomeninu krčního obratle a měl velké štěstí, že následky nebyly fatální.
Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem. | foto: Profimedia.cz

Teď už znovu řádí na bruslích a rozehrává se v Kolíně, který je aktuálně třetí v tabulce druhé nejvyšší soutěže.

„Návrat je samozřejmě těžký, ale snažil jsem se trénovat celkem brzo, takže se cítím dobře. Jsem rád, že mi Kolín dal šanci a že tady můžu hrát,“ řekl třiatřicetiletý útočník v rozhovoru pro hokej.cz. „Tohle zranění bylo celkem vážné. Jsem rád, že mě doktoři dali tak brzo dohromady a můžu se dál věnovat hokeji,“ dodal.

Zraněný Jaroslav Vlach z Liberce.
Zraněný Jaroslav Vlach z Liberce.

Jaroslav Vlach na ledě po těžkém úrazu.

Na ledě už se cítí naprosto fit, i když u mantinelů má po nedávné zkušenosti ještě trochu respekt. Hned v prvním utkání v Chomutově se uvedl gólem, poté doma proti Táboru zaznamenal asistenci. „Vím, jak bych měl asi hrát, nejsem žádný míchač a podobně. Snažím se hrát poctivou a jednoduchou hru, takhle jsem hrál celou kariéru. Když jsem na přesilovce, tak se nějaké body čekají, ale hlavní jsou body týmové,“ prohlásil Vlach.

S Kolínem ho pojí silný vztah. Zdejší klub ho vychoval a Vlach za něj hrál až do osmé třídy. „Je to pro mě mateřský klub, takže srdeční záležitost, a hodně mi na tom záleží. Kluci tady mají výbornou sezonu a já se budu snažit přispívat, aby ta sezona běžela pořád dobře a vyhrávali jsme.“

Vlach o zranění: Když jsem se dozvěděl, co mi hrozilo, byl jsem naměkko

Na prvním tréninku s Kolínem se mu hned vybavily vzpomínky z dětství. „Automaticky jsem se podíval na místo, kde sedával můj táta, který mi později umřel. Jakoby to bylo včera, naskočila mi trochu husina,“ přiznal s pohnutím.

Do Kolína přišel na střídavý start na několik utkání. Zatím má za sebou tři a ve středu ho měl čekat domácí zápas proti Třebíči. Jenomže ten se kvůli rozsáhlé marodce v kabině Kolína neuskuteční.

Jak to bude s jeho návratem do Liberce, který v pátek po reprezentační pauze nastoupí na ledě Komety Brno a v neděli hostí Kladno, zatím neví. „Extraliga je samozřejmě nejvíc, takže budu rád, když zase někdy naskočím, ale v hlavě to nemám. Jsem vděčný, že se po tom zranění vůbec můžu věnovat hokeji. A kluci v Liberci hrají výborně,“ řekl Vlach.

