Otrávený Roubík: Jágr ještě nezačal a já už třeba končím

„Někdy si člověk říká: Proč jsem vůbec hrál?“ přemítá čtyřicátník. V patnácti sezonách v kuse nastřílel v základní části dvouciferný počet gólů, teď jich má zatím pět a náladu většinou spíš mizernou. Aby ne, když Ústí je předposlední.

Slovan byl brzy odepsaný. Jak prožíváte letošní trápení?

Hrozný. Kolikrát si v zápase říkám, že mě to vůbec nebaví. Pak přijdou třeba dvě dobré akce, tak mě to na chvíli zase nakopne, že mě to baví. Ale je toho strašně málo.

Vyděsil vás napoprvé ten pocit, že vás hokej vlastně nebaví?

Je to divné. Chce se mi ne brečet, ale člověk sedí a říká si: Proč jsem na zápase byl, když jsem tam neudělal nic dobrého, že jsem nevypracoval pět šancí, neměl jsem čtyři střely? Proč jsem vůbec hrál?

Co konkrétně vás nakopne?

Dobrá akce, když si dáme dvě tři nahrávky, zajedeme do pásma, zasekneme to, přihrajeme si, vystřelíme. Udělat buly před brankou soupeře pro další lajnu. Hledám si drobnosti. Jenže v Ústí často ztrácíme puk už po dvou vteřinách.

Máte tedy chuť hrát dál, nebo zvažujete konec kariéry?

Hlodá to ve mně. Je to strašný. V zápasech je toho málo, co mě baví. Ale pořád tam něco je. Motivace by byla. Uvidíme, co zdraví. A jak tady budou chtít složit mužstvo.

Takže jasno ještě nemáte?

Úplně konec neříkám, protože záleží na hodně okolnostech, o kterých se bude jednat po sezoně a vlétě. Nechávám to otevřené. Teď jsou vážně momenty, že chuť nemám, ale chvilkama zase jo. Domluvím se vedením ústeckého Slovanu a podle toho se pak zařídím.

Jaroslav Roubík 41 let, dres číslo 41, rodák z Prahy, hokejový útočník, měří 181 cm, váží 97 kg.

Je rekordmanem 1. hokejové ligy. Odehrál v ní 1 054 zápasů a zapsal si 1 055 bodů (463 gólů + 582 asistencí).

Soutěž si zahrál v Berouně, v Chomutově, v Hradci Králové a v Ústí, kterému je věrný od roku 2011.

V extralize má 35 startů za Spartu, Pardubice a Kladno, s prvními dvěma jmenovanými kluby získal titul.

Podruhé v řadě si nezahrajete play off. I tohle vás štve?

Ono v tomhle věku mi to ani tak nevadí. (smích) Ne, dělám si srandu. Strašně rád bych si ho zahrál, to je pokaždé vrchol sezony, ale letos uždávno před Vánoci bylo jasné, že vplay off nebudeme.

A proč?

Těžko říct. Možná skladbou hráčů. Nechci říct, že do Ústí chodí nešikovní kluci, ale možná to nemá takový drajv. V každém mužstvu mají normální hráče. A mně se zdá, ževšichni ti normální hráči nás přehrávají. Nejde nám to.

Co vám schází herně?

Neudržíme puk, nedovedeme si nahrát, vystřelit, neuděláme skoro žádnou kloudnou akci. A je to pořád stejný. Řekl bych, že náš hokej v Ústí byl vždycky o gólech. Amy jich od úvodu sezony moc nedáváme. To je naše slabina. Začali jsme prohrávat o gól, nabalilo se deset takových těsných porážek po sobě. Pak se zranili všichni staří hráči, co tady byli, já jsem začal, potom se přidali Vágner, Vrdlovec, Melka. Všichni starý v jednu chvilku. Začalo se strašně moc točit sestavou, chodilo strašně moc nových lidí a už se to nikdy nedalo do kupy.

Jaké zranění vás připravilo o osmnáct zápasů v první lize?

Dostal jsem náraz do páteře, myslím že doma s Přerovem, když tady ještě trénoval Honza Čaloun. A měl jsem otřes míchy. Brněly mě dolní končetiny. Dva měsíce to bylo fakthrozné, byl jsem asi u deseti doktorů, nikdo nevěděl nic. Všichni říkali odpočívej, odpočívej. Já potréninku sundal brusle a nohy mě brněly do druhého dne.

A teď?

Už jsou to tři měsíce, co se to stalo, nohy mě brní už jen chvilkami na ledě, ale jinak dobré. Chtělo to vážně jen nechat míchu odpočinout, nehrát žádné zápasy.

Nehrozilo vám ochrnutí?

Naštěstí ne. Udělali neurologické vyšetření a citlivost byla dobrá.

Fandové Ústí se chlubí, že ve vás mají svého „Jardu“, ale na váš souboj s kladenským Jardou Jágrem nedošlo. Ijeho ničí zranění.

On ještě nezačal a já už končím. (smích) Holt některé sezony jsou špatné, tahle je extra špatná. Je potřeba se z toho poučit a příště to udělat jinak. Přitom v létě jsem si říkal, že tady máme jakžtakž dvě lajny. Vypadalo to, že by to mohla být normální sezona kolem 8. až 10. místa. Pak jsme začali prohrávat, všichni se zranili a bylo hotovo.

Jen pět gólů ve 28 zápasech vás určitě také neuspokojuje. Kam se branky vytratily?

Šancí mám strašně málo. Myslím, že gól dát umím. Mít čtyři tutovky, gól dva vstřelím. Jenže já mám stěží jednu šanci za zápas, někdy žádnou, jindy třeba dvě. Pak člověk není tak excelentní, jak když měl pět šest příležitostí za utkání.

Nechcete si letos play off zahrát jinde? Zájem by o vás byl.

Někdo volal, ale já sám bych nešel, cítím, že to není ono. Zájem projevilo třeba druholigové Vrchlabí, kam odešel Vágner, vyhrávají a užívá si to. Ale já tam teď nechtěl. Je to daleko, dvě hodiny tam a zpátky. Bydlím v Praze, vozím děti ze školy ado školy, to pro mě nebylo.

Když budete pokračovat, tak už jen v ústeckém Slovanu?

Už jen v Ústí. Anebo ve druhé lize, kde by se vyhrávalo. To by mě bavilo. Nebo hrát s někým dobrým, třeba zase s Honzou Klozem, který je teď na v Litoměřicích; to bych ještě rok zůstal. Uvidím. Začne svítit sluníčko, naberu sílu a chuť zase bude.