Litoměřický kouč Nedvěd: Spartě poskytneme hráčský servis

„Začátkem roku 2024 začala Sparta vstupovat do litoměřického klubu a já od února věděl o trenérské nabídce,“ líčí na webu Stadionu. „Jsem za šanci hrozně rád.“

Čtyřiapadesátiletý kouč působil u mužů v extralize i druhé lize, v první debutuje. „Takže jsem rád, že mám zkušeného partnera Dana Tvrzníka, který má ligu i litoměřický hokej zmapovaný velice dobře,“ těší ho Tvrzníkův comeback ze Slavie.

Kromě mazáků jako Jiří Jebavý nebo Filip Kuťák cepuje talenty ze Sparty a jiných klubů. „Já s mladými pracoval vždy rád. I teď mám jako takovou bokovku reprezentaci U18, kde jsem asistentem trenéra. Mladé mužstvo většinou mívá pozitivnější a větší energii, není to pro ně ještě takový stereotyp.“

A to ani pro trenéra, protože hladoví hráči se umějí vyždímat. „Tréninky mají větší drive, protože kluci o své pozice v první lize bojují. A někteří mohou zabojovat i o extraligová angažmá za rok nebo dva,“ míní starší bratr Petra Nedvěda, bývalého hráče NHL a nynějšího generálního manažera reprezentace.

Loni Litoměřice došly až do semifinále play off. Poprvé ve svých dějinách. „Je hezké, že Litoměřice byly blízko finále a imaginárnímu postupu do extraligy. Určitě chceme být opět co nejvýš, ale tým bude mladší a méně zkušený, takže jestli pro nás bude limit šesté, sedmé nebo čtvrté místo, to teď nedokážu říct. Bodové jádro odešlo včetně zkušeného gólmana,“ upozornil kouč. „Chceme hrát útočný, bruslivý, nátlakový, energický hokej.“

Cílem je rozvíjet a vychovávat hráče nejen pro Spartu. „Obecně přivádět mladé kluky do dospělého hokeje. Spartě chceme poskytnout servis, že bude mít vždy kam sáhnout pro kvalitně připravené a rozehrané hokejisty,“ přiblížil bývalý bek Sparty, Liberce, Plzně nebo Kladna.

Neděsí ho, že by trpěl nedostatkem hráčů kvůli paktu se Spartou. „Nebojím se toho, protože to je součást spolupráce. Máme záložní plány, podepsané kluky na střídavé starty třeba z druhé ligy, abychom mohli kádr doplnit. “