Z Kůse je chovatel psů. Platy v hokeji šly dolů, vysvětluje

Měl jste v úmyslu končit tak brzy?

Plánoval jsem to. Už kolem Nového roku jsem si to říkal. Sice čísla jsem měl dobrá a hodně lidí mi tvrdilo, že s tím můžu hrát ještě dlouho. Jenže jsem dospěl k názoru, že otázku, co dál, bych nechtěl řešit až za deset let. Někdy je lepší udělat ten krok dřív. Nějaká možnost hrát extraligu neříkám, že byla úplně zavřená, ale byla hodně malá. Takže jsem se rozhodl takhle. Myslel jsem si, že to bude úplný konec hokeje, nakonec jen toho profesionálního. Když mám možnost jednou týdně trénovat a pak si zahrát zápas za Piráty, tak mému rodnému městu v hokeji vždycky rád pomůžu.

Ale zájem o vás byl, ne?

Nabídek jsem měl hodně. Kvůli tomu, že nám v Kadani skončila sezony extrémně brzy a pak přišla pandemie koronaviru, jsem se rozhodoval dlouho. Ale dal jsem si i finanční laťku. Vzhledem k tomu, co se dělo a děje ve světě i v hokeji, jsem věděl, že je nesplnitelná.

Platy v první lize nejsou lákavé?

Mám práci, která je finančně líp ohodnocená. V první lize už není hokej finančně tak atraktivní. Možná v pár týmech jo. I v extralize jdou platy dolů. Není to, co bývalo.

Co vás živí?

Zaměřuji se na psy a chovatele. Částečně jsem i já chovatel tibetských mastifů, což je trochu větší plemeno, podílím se na tom. Už během kariéry jsem to dělal s mojí paní. Ale není to jen tohle, mám i náznaky jiných aktivit.

A že byste se časem k profesionálnímu hokeji vrátil?

Měl jsem nápad, že bych rok nehrál na vrcholné úrovni a pak šel znovu do první ligy, jelikož ještě úplně tak starý nejsem. Ale jak postupuje čas, tak už ne. Jeden dva tréninky týdně jsou málo. Mám to tak nastavené v hlavě. A možná i v srdci.

Srdeční jsou pro vás i Piráti, dostal jste kapitánské céčko.

Myslím, že to není trvalé. Padlo to na mě, protože chyběli nějací starší hráči. Nejsem tu jen já, i další hráli loni první ligu na nějaké úrovni.

V týmu jsou i čtyřicátníci, cítíte se tedy mezi nimi mladý?

Celý život mi říkali, že jsem mladý, ale teď už zase říkají, že starý. I tady. Máme mančaft dobře vyvážený. Mladí kluci jsou šikovní, brusliví, na druhou stranu je nás tady víc, co jsme už v hokeji něco zažili. Na tom by to mělo stát.

Jste rád za restart, anebo smutný, jak to kvůli dluhům skončilo?

Je dobré, že se to tu vyčistilo, ale... Já tady ty dobré sezony v extralize moc nezažil. Mrzí mě, jak to dopadlo, vrhá to blbý stín na celý sport v Chomutově. Mrzí mě to za město, které pro hokej dělalo hodně. Jestli to takhle má být, tak v pořádku. Uvidíme, jak se to zvedne. Třeba tu zase jednou bude chodit pět tisíc lidí na nejvyšší soutěž.

Už na domácí premiéru v krajské lize s Lovosicemi bylo vyprodáno, přijít mohla tisícovka diváků.

Lidi jsou tady hladoví vždycky, ať se hraje to, nebo to. Ať už v historii, nebo teď ve smutnější současnosti fanoušci pravidelně ukazují, že opravdu jsme hokejové město.

Zdemolovali jste Lovosice 15:2, předtím jste v Kadani B vyhráli těsně 5:3. Jaký z těch zápasů bude měřítkem krajské ligy?

Těžko říct. Já první zápas nehrál, ale co jsem měl zprávy, kadaňští kluci byli extrémně vyhecovaní. A díky chomutovským fandům byla parádní kulisa. Kadaňský tým je kvalitnější než lovosický, pro ten to skončilo masakrem. Pro nás super start - a hlavně pro diváky.