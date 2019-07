Vrchlabí dál plánuje postup. A Bednář se chystá na další sezonu

Stalo se tak v hradeckém Mountfieldu, kde od té doby vykonává funkci sportovního manažera.



Vedle toho ale na konci uplynulé sezony znovu obul zápasové brusle a druholigovému Vrchlabí, které s extraligovým Hradcem od minulé sezony úzce spolupracuje, pomáhal v boji o postup do 1. ligy.

Ke splnění tohoto cíle chybělo málo, Vrchlabští i s Bednářem v sestavě padli až v druholigovém finále se Sokolovem. V nové sezoně bude cíl stejný.

To je hlavní důvod, proč se chystáte dokonce na celou sezonu?

Jednoznačně, náš cíl nekončí. Cítím šanci, že by to letos mohlo vyjít, a chci tomu pomoct.

Po minulé sezoně jste se ale nechal slyšet, že na brusle už nevyjedete.

To stále platí, myslel jsem tím, že v profesionálním hokeji. A to 2. liga není.

Loni jste si ve Vrchlabí zahrál s Jaroslavem Hlinkou, letos by tam měl celou sezonu působit Jan Hlaváč a další výborní hokejisté. Co říkáte týmu, který se formuje?

Že bude postavený velmi slušně a že bude mít na to, aby postup urval. Alespoň v to doufám.

Druholigová sezona začne za necelé dva měsíce, jak jste na tom s letní přípravou?

Trénuju pravidelně a zvyšuji obrátky, abych byl dobře připravený, až se půjde na led.

Kdy se vás to bude týkat?

Pravděpodobně začnu příští týden.

Jako sportovní manažer Mountfieldu, který s Vrchlabím úzce spolupracuje a který netají, že je také v jeho zájmu, aby se tam hrála 1. liga, máte blízko i k tréninku hradeckého týmu. Budete trénovat i s ním?

To určitě ne. Máme v Mountfiledu hodně hráčů, kteří budou usilovat o místo v kádru, tam bych se jim pletl. Jedině snad, když budu jako loni vypomáhat s nácvikem přesilovek.