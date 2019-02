Jágr konečně na ledě? Do Havířova odcestuje, rozhodne se před zápasem

Zvětšit fotografii Jaromír Jágr na tiskové konferenci prvoligového Kladna | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 11:34

Do roka a do dne? Jaromír Jágr odehrál svůj poslední soutěžní zápas v dresu hokejového Kladna 17. února loňského roku. V pondělí se téměř přesně po roce rýsuje jeho návrat, navíc proti stejnému soupeři - Havířovu. K duelu 57. kola první ligy Jágr do Slezska odcestuje, o svém startu se ale rozhodne až před zápasem.

