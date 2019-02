Zasmušilý Jágr po prohře: Projev byl šílený, tohle nás do baráže neposune

Zatímco předchozí dva Jágrovy pozápasové rozhovory se po roční hokejové pauze točily spíš kolem jeho zdraví a pocitů na ledě, po nečekaném sobotním krachu hrající majitel rozebíral hlavně kladenské vyhlídky v bojích o vysněný postup do extraligy.

A popisoval je tiše. Mezi větami nechával pauzy. Moc dobře si uvědomoval, že porážka s outsiderem se mu ve finiši první ligy tuze nehodí. „Výsledkově to moc neřeším, i když bychom po výhře měli šanci skončit na druhém místě,“ pronesl 47letý útočník, jenž si v Třebíči připsal jednu asistenci.

Co vás tedy štve?

Projev celé hry, ten byl šílený. S tím nemůžeme porazit nikoho. To je věc, která mě zaráží. S tímhle jsme mohli dostat desítku. Už ten nástup, co jsme měli. Oni nedali spoustu šancí, spoustu jich náš brankář chytil.

Čím si vysvětlujete, že takový výkon podáte proti týmu, který už nemá naději na postup do play off a sezonu jen dohrává?

Nemám pro to vysvětlení. Je to těžké. Když hraju, tak nevidím celek, co se děje na ledě. Když bych seděl za střídačkou, můžu ti na to odpovědět. Byli jsme ve všem horší, špatný nástup, osobní souboje úplně šílený. Byli jsme úplně pomalí. I hráči, kteří jsou naši nejrychlejší, v rychlosti zaostávali.

Rivalové v boji o druhé místo vyhráli, vy dál zůstáváte čtvrtí. Je to komplikace před play off, které začíná v pátek?

To bych ani neřekl. Je to pěkné probuzení a budeme mít o čem přemýšlet. A možná je lepší, že jsme realitu zjistili o něco dřív než v play off. Aspoň máme minimálně týden něco s tím udělat. Kdybychom šli s tímhle do play off, tak nás spláchne i soupeř z prvního kola.

Máte za sebou tři utkání během šesti dnů. Jak si tělo po dlouhé pauze zvyklo na zápasový rytmus?

Dneska jsem byl unavenější než předchozí zápasy. Je to asi dané tím, že na začátku byl v tom i adrenalin, teď je větší únava. Ale to je hokej, není to důležité.

Jágrův zápas v číslech 18:07 - čas na ledě

4 - střely

0+1 - body

2 - trestné minuty

Soupeři vám dělali potíže ve středním pásmu, že? Sám jste tam párkrát přišel o kotouč.

Osobně se snažím odehrát nějaké zápasy, abych na tom byl líp než včera. Jdu den po dnu. A teď víc řeším celkový projev mužstva. Jestli budu hrát dobře, nebo ne, to není pro mě teď důležité. Důležitá je budoucnost klubu a ta po dnešním zápase nevypadá moc dobře.

Řešíte ji po návratu na led teď víc jako hráč, nebo jako majitel?

Většinou to řeším jako majitel, nepovažuju se za hráče. Pro mě je důležitější pozice majitele.

Máte v hlavě nápad, co se dá během pár dnů změnit?

Hlavně si musíme sednout a zamyslet se, z jakého důvodu se to stalo, a kde je problém. To nebylo jen v dnešním zápase. Viděl jsem to ve všech třech zápasech, co jsem nastoupil. Je něco jiného, když se člověk dívá ze střídačky a něco jiného, když jsi součástí hry. Víš, že to není to, co by nás mělo posunout do baráže. To popisuju dnešek, zítra můžeme být o něco lepší. Dám na emoce. Řeším to, co je dneska. Všechno se dá změnit. Ze dne na den. Z minuty na minutu. Prostě se dá změnit spoustu věcí a teď jsem pesimista, protože jsme prohráli a není důvod být optimista.

Přitom jste mohl být. Duel jste ve druhé třetiny dokázali otočit z 0:2 na 3:2.

Že jsme se dostali chvíli do vedení, bylo až nespravedlivé. Začali jsme hrát o něco lépe, ale kolik měli oni šancí oproti nám, tak si to zasloužili.

Dovedete na zápase najít vůbec něco pozitivního?

No, snad jen, že ten zápas už skončil... (pousměje se a odchází)