Jágr ze saní pro parahokejisty: Vrátím se, až to nebudu Plekancovi kazit

„Tohle ale určitě hrát nebudu,“ vtipkoval na parahokejových saních. „Vždyť je to hrozně náročný. Udržet stabilitu, odrážet se a ještě hrát hokej? Teda klobouk dolů a respekt všem sportovcům. Já mám problém jenom se rozjet.“

Po kladenském zimním stadionu nakonec kroužil čtvrt hodinky lehkým tempem. Snad aby si nepřivodil další zranění, když léčí natržený lýtkový sval. Ostatně kvůli tomu sledoval sobotní výhru jeho Rytířů 7:1 nad Kolínem jen z trenérské lavičky.

V saních nakonec mluvil i s novináři.

MS v parahokeji znovu v Česku Šampionát parahokejistů se po roce znovu vrátí do Ostravy. Rozhodl o tom Mezinárodní paralympijský výbor. Mistrovství proběhne 1. až 8. května. Zúčastní se ho USA, Kanada, Jižní Korea, Česko, Norsko, Itálie, Rusko a Slovensko. Pět nejlepších si vybojuje účast na zimní paralympiádě 2022 v Pekingu. Poslední šampionát navštívilo v Česku téměř 65 tisíc diváků - nejvíce v historii.

O koronavirové hrozbě pro ligu: „Budu šťastný, když vůbec dohrajeme základní část. Už teď máme několik týmů v karanténě, to hrozně nabourává rozlosování. A to nemluvím o diváckých opatřeních. Kdyby vláda zakázala fanoušky na stadionech, nemělo by smysl hrát. To by byl ekonomický zabiják. Nejsme v Americe, kde kluby mohou žít z peněz za prodaná televizní práva.“

O návratu do sestavy: „Začal jsem pomalu trénovat s týmem. U mě se nic nemění, až se začnu cítit dobře a tak, že pomůžu mužstvu, vrátím se. Jinak ne.“

O angažování Tomáše Plekance: „Pomáhá nám zrealizovat naše vize. Díky němu stavíme tým na mládeži. Už jen tím, že se ti kluci budou dívat, co dělá, hrozně pomáhá. Takovou zkušenost nikde jinde nezískáte. Málokdo může říct, že odehrál tisíc zápasů v NHL.“

O vzájemné souhře: „Vždycky jsme si s Tomášem rozuměli. Jen se musím dostat do formy, abych mu to nekazil. Jde o moji výkonnost.“

O tom, kdo koho bude poslouchat: „Nikdy v mé kariéře nešlo o to, že bych chtěl někoho řídit. Bral jsem na sebe tuhle roli v národním mužstvu i kdekoliv jinde proto, že jsem měl vždycky pocit, že nemáme dost hráčů, kteří by si sedli s celou pětkou a dohodli se, co chtějí hrát. Nevěřím, že máme dost osobností, a podle mě je hrozně důležité se domluvit, co od druhého očekáváme. Reagovat na situaci až ve chvíli, kdy nastane, to jste mohli před třiceti lety.“



O kladenské úvodní výhře: „Věřím, že máme dost dobrý mančaft, abychom postoupili zpět do extraligy. Možná jsme silnější než minulou sezonu, ale musím pochválit Kolín. Jako nováček ligy předváděl výborný výkon, prvních deset minut byl lepší a my s ním měli problémy. A to máme ambice na postup.“