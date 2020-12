Asi nejhorší hokej, ale jsem rád! Jen na extraligu teď nemám, řekl Jágr

Zažil jste někdy soutěžní utkání bez diváků?

Nikdy jsem před prázdným hledištěm nehrál, ale nesoustředil jsem se na to. Vždyť jsem ani neměl v plánu nastoupit, jen jsme neměli dostatek hráčů. Buď bychom měli prázdné místo v sestavě, nebo bych tam šel já. Tak jsem počítal s tím, že občas skočím na led, aby si ostatní odpočinuli.

Vždyť jste chodil na přesilovky.

Tak na dvacet vteřin, možná trochu víc. Na přesilovky moc taktiky nepotřebuješ, s Plekym (Tomášem Plekancem) víme, co od sebe chceme.

Jak jste se svým výkonem spokojený?

Sebe vůbec neřeším, klíčová je výhra a to, že jsme se Jihlavě přiblížili v tabulce. Taky to bylo poslední utkání v tomto roce, takže budeme mít lepší Vánoce. Jsem moc rád, že jsem nastoupil, ale spokojený jsem tedy nebyl. Co jsme předváděli... V první třetině to byl asi nejhorší hokej, co jsem v kariéře zažil. Ale dva vytyčené cíle jsme splnili.

Jaké?

Otočit utkání z 0:2 a vyhrát a taky si sednout a hrát jinak! Takhle bychom se nikam nedostali. Alespoň jsem viděl realitu, protože ze střídačky a z hlediště je to úplně něco jiného.

Nebylo snadné po tak dlouhé době nastoupit, že?

Celé to bylo narychlo, neměli jsme tam koho dát... V úterý to byla panika, nemohl jsem najít ani svoje zápasové hokejky, rukavice, brusle... Plán byl, že začnu hrát asi od šestého ledna. Ani hráči nevěděli, že nastoupím. Vážně šlo spíš o to vyplnit díru.

Takže ambice na extraligu zatím nemáte? Přece jen jste navázal spolupráci s Pardubicemi.

Vůbec ne! Zaprvé na to nemám, zadruhé by to možná bylo téma, kdybych se cítil dobře, měl natrénováno a hrál dobře. Tohle není absolutně téma. Přece nikdo nechce hráče ze čtvrté lajny první ligy... Ale nakonec jsem rád, že jsem do toho šel, vím, na čem zapracovat.

Zaskočilo nás, když jsme vás viděli v prvním střídání srazit se s protihráčem.

Je mi skoro padesát a mám bez výstroje 120 kilo. 130 s výstrojí (smích). Já jsem nemohl zastavit. Prostě jedu. Ne, že bych chtěl někoho trefit, já se nemohl zastavit a chudák se mi připletl do cesty!

Jágrova asistence na gól: