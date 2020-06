Jágr bude hrát za Kladno, ale zkusí i extraligu, věří sázkovky

Bookmakeři Fortuny si myslí (kurs 1,4:1), že Jágr odehraje první soutěžní utkání za Kladno v první lize. Pakliže by to měla být extraliga, nejpravděpodobněji se jeví Sparta (kurs 7:1).

Jágr by to měl z Kladna blízko a předně by o dost zvýšil prodej vstupenek v O2 areně. Skvělý marketingový tah. „Je to hezká letní spekulace,“ odmítl to před týdnem mluvčí Sparty Marek Táborský. Mimo ni vidí Fortuna šanci v Třinci (13:1), ale i v NHL za Pittsburgh Penguins (200:1).

Nevylučuje ani to, že Jágr vůbec nenastoupí (5:1). „Všichni věříme, že znovu najde motivaci a bude v kariéře pokračovat. Jsou to sice spekulace, ale případný zájem ze strany Sparty či Třince naprosto chápu. Jaromír v týmu je snem každého marketéra a šéfa ticketingu,“ uvádí hlavní bookmaker Michal Hanák.

A dodává: „Pokud bude mít formu a podrží ho zdraví, umím si představit, že si někde střihne střídavý start, v sezoně s přímým postupem ale bude určitě jeho prioritou návrat Rytířů mezi elitu.“

Ani kancelář Tipsport moc nepochybuje, že se Jágr v extralize představí (1,4:1). Nenabízí tipy na první soutěžní utkání, místo toho můžou lidé sázet na to, že se v extraligovém týmu objeví kdykoliv v průběhu sezony. Opět věří nejvíc Spartě (1,55:1), pak Třinci (2,5:1), Liberci (7:1) a Hradci Králové (8:1). Nejméně pravděpodobně se jeví České Budějovice (25:1).

Jágr jako marketingový tah stojí a padá na vládních opatřeních, která stále nedovolují zaplnit celou kapacitu arény. Na Spartu chodí v průměru přes deset tisíc lidí, Jágr jako posila by jí musel dávat především sportovní smysl, pakliže zůstanou omezení platná i na podzim.

Sportovní manažer Jaroslav Hlinka přitom řekl, že kádr na příští sezonu má Sparta hotový a Jágr v něm nefiguruje.

Zájem projevil koncem května i Třinec. „Všichni se na Jardu Jágra těšíme, možná se to letos třeba povede,“ řekl sportovní ředitel Jan Peterek pro Českou televizi.

Kladno pod Jágrovým vedením sestoupilo do první ligy letos hned po prvním roce působení v extralize. Rozhodlo o tom až poslední 52. kolo a prohraný zápas v Litvínově.

Má ovšem slibnou naději na okamžitý návrat. Výkonný výbor svazu před pěti dny rozhodl o tom, že extraliga bude v sezoně 2020/21 nesestupová a otevřená pro vítěze první ligy. V sezoně 2021/22 už se bude hrát baráž, o rok později se má zase vrátit přímý sestup a postup.