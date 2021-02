Co má proti Dukle? Z Jágra je specialista na Jihlavu

Zatímco v polovině prosince svou asistencí přispěl k obratu z 1:3 na konečných 7:5, v sobotu vyrovnával na 3:3 a hostům tak vydřel prodloužení.

„Je to náhoda,“ usmál se Jágr, který však při zbývajících sedmi startech v této prvoligové sezoně nebodoval. „Přišlo mi to na hokejku a plácnul jsem do toho,“ popsal svou trefu, na kterou mu přihrával Tomáš Plekanec.

Hvězdný forvard, který ve své kariéře v zámořské NHL vybojoval nejen dva Stanley Cupy, ale i řadu individuálních trofejí, se tak pravděpodobně stal nejstarším střelcem ve druhé nejvyšší soutěži. „To vím, to mi nemusí nikdo připomínat,“ reagoval dobře naladěn na dotaz novinářů, zda se mu už hlásil klubový pokladník. „Ale nic navíc mě to určitě stát nebude,“ doplnil s úsměvem.

Kladno nakonec bralo v Jihlavě pouze bod, v rozhodujících nájezdech neuspělo. „Spokojenost s bodem bude jedině v tom případě, kdy navážeme na poslední třetinu. První dvě totiž byl náš výkon katastrofální,“ všiml si Jágr. „Měli jsme špatné nasazení, všude jsme byli později...“

Rytíři však dokázali smazat tříbrankový náskok soupeře. „Ve třetí třetině se něco změnilo, díky bohu. Vrátili jsme se do hry,“ oddechl si Jágr. „Jestli se z toho poučíme, bude to zlatý bod. Jestli ne, bylo to zbytečné.“

Sám Jágr se snaží hledat cestu, jak zastavit čas. I proto před zápasem absolvoval kratší rozbruslení a poté se zkoušel rozcvičit mimo led. „Čím je člověk starší, tím je unavenější. Proto zkouším nové věci,“ připustil. „Jestli to pomohlo? Asi ne. Jinak bych dal tři góly a odešel už po druhé třetině,“ usmál se Jágr.