Senzace pro první ligu. Tvrďák Výtisk potáhne hokejové Litoměřice

„Stalo se to víceméně náhodou,“ uvedl na klubovém webu Král. „O skladbu kádru se starají trenéři a vedení Litoměřic, v tomto případě to ale bylo trošku jiné. S Honzou se dobře znám, a když jsme se spolu bavili, co a jak u něj bude dál, napadlo mě, jestli by neměl chuť se zapojit do svazového projektu. Ve svém věku už pomalu přemýšlí, co bude dělat po konci kariéry a navíc teď studuje trenérskou licenci, proto ho tato myšlenka zaujala. Slovo nakonec dalo slovo a já mám z jeho angažování velkou radost.“

Litoměřice fungují v rámci projektu Dukla, do klubu se stahují mládežničtí reprezentanti. Zkušenosti 38letého obránce, který má titul s Libercem a naposledy působil jako kapitán ve Vítkovicích, se jim šiknou. V extralize tvrďák nastoupil do 1 057 utkání s bilancí 40 gólů, 104 bodů, čtyřikrát ovládl statistiku Radegast Index.

„Pokaždé se snažíme dát tým dohromady tak, aby to fungovalo lépe a lépe. Proto jsme uvažovali o hráči, který by měl zkušenosti, byl osobností a zastal funkci kapitána. Honza Výtisk je výborná volba pro litoměřický hokej i pro projekt Dukla,“ vysvětlil přestupovou bombu Daniel Sadil, předseda Stadionu.

„Takového hráče jsme tu nikdy neměli. Myslím, že bude nesmírně platný. Nejen na ledě, ale i v kabině. Bude to on, kdo bude radit mladým hráčům a půjde příkladem, aby talentovaní hokejisté měli motivaci a viděli, kam až to mohou z Litoměřic dotáhnout.“

Výtiska vychvaluje i svazový šéf Král: „Honza je extraligový obránce a řada klubů o něm přemýšlela. Pro mě je zosobněním všeho, co má hokejista mít. Je strašně poctivý v práci, má zkušenosti, je to obrovský bojovník a výborný chlap. Navíc má i perfektní vztah ke kolektivu. Je to rozený vůdce, a to je to, co od něj čekáme jako od hráče. Že půjde příkladem a bude si kočírovat kabinu. Ti, co s ním budou trénovat a hrát, budou mít hodně napilno, aby mu stačili. Jak přístupem, tak výkonem. Pro mě je Honza do projektu ideální postava a moc se na něj těším.“

Přestože Litoměřice nepatří k bohatým klubům a jsou z druhého koutu republiky, s Výtiskem se domluvit dokázaly. „Ekonomická otázka vždycky hraje hodně důležitou roli. Nakonec jsem byl ale mile překvapen tím, že Honzu předložená nabídka od začátku zajímala. A to bylo podle mého na celém jednání rozhodující,“ tvrdí předseda kališníků Sadil.

Juniorský mistr světa z roku 2001 působil ve Spartě, Plzni, Liberci, Karlových Varech, Třinci a Vítkovicích, kde strávil poslední čtyři sezony. Mohl pokračovat jako sedmý nebo osmý bek, ale rozhodl se skončit, protože nechtěl čekat, až se někdo zraní a on bude moct naskočit. Do druhé nejvyšší soutěže se vrací po víc než 19 letech. Naposledy ji hrál epizodně v sezoně 2000/01 v Hradci Králové a Opavě.