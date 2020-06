Kanonýr Veselý znovu se stěhuje. Čeká ho pendl mezi Kolínem a Hradcem

A to ještě mnohdy ani nepatřil k nejvytěžovanějším hráčům zmíněných týmů. Nyní pro produktivního forvarda přichází možná klíčová šance kariéry. Podepsal novou smlouvu s extraligovým Hradcem Králové, odkud bude v rámci partnerské dohody hojně vypomáhat prvoligovému nováčkovi z Kolína.

„Extraligu mám nastavenou jako prioritu,“ netají ambice 197 centimetrů vysoký habán.

Tu možnost máte, ovšem navíc je tu i koalice s Kolínem. Můžete prosím popsat, jak celá ta dohoda vznikla?

Když jsem se v Českých Budějovicích při rozhovoru s panem Prospalem (trenér Budějovic) dozvěděl, že tam nebudu pokračovat, začal můj agent řešit jiné možnosti. Hradec pro mě byl volbou number 1. Jít domů a bojovat o extraligovou šanci, to jsem si moc přál. Zavolal mi pan Kmoníček (generální manažer Hradce), vysvětlil mi okolnosti spolupráce Mountfieldu s Kolínem a dopadlo to takhle. Že Kolín postoupil do první ligy, to je skvělé, prostředí tam znám a kývl jsem rád. Ale šanci cítím i v Hradci.

Byly pro vás ve hře i jiné varianty? Slyšel jsem o předběžném zájmu Kladna či Poruby...

Ano, nějaké kontakty tam proběhly. Nechával jsem si trochu času na rozmyšlenou, protože jak říkám, prioritou bylo jít hrát domů. Jsem z Jaroměře, kousek od Hradce, a můj táta si vždycky přál, abych za Hradec hrál. Ale přiznávám, že Kladno bylo zajímavou variantou. Cílem tam bude návrat do extraligy, což by byla velká motivace.

A teď mi řekněte. Kdekoliv v poslední době hrajete, patříte k nejproduktivnějším článkům týmu. Tak proč nikde nevydržíte déle než jeden ročník?Přesně to jsem řešil i s panem Kmoníčkem. Slyšel jsem a i od agenta mám info, že mě někdo natírá. Nevím proč. Nezastírám, že jsem v minulosti býval číslo. Třeba z Pardubic jsem kvůli tomu musel před lety odejít. Jsem rád, že dostávám prostor, abych k tomu něco řekl. Protože časy se mění a lidé se mění. Člověk si s přibývajícím věkem řadu věcí uvědomí. V Budějovicích byla úžasná parta, postoupili jsme a s panem Prospalem jsem se pak v klidu domluvil, že tam nebudu pokračovat. Když se dočtu, že jsme spolu měli spory, tak se tomu musím smát, je to absolutní blbost.

Těm spekulacím možná nahrává i to, že vás Václav Prospal postupně v sestavě až tolik nevytěžoval, ačkoliv vám ve střelecké tabulce patřilo přední místo.

V základní části jsem vyhrál střelce, měl jsem na kontě nějakých dvacet gólů. Ale v Budějovicích se na to až tolik nebral ohled. Byli jsme tým, branku tam umělo dát plno hráčů. Na začátku sezony to vyšlo na mě, pak to zase stálo na jiných, nehrálo to roli. Naopak, stačilo udělat chybu v obraně nebo nedohrát souboj a na šanci při té konkurenci čekali další útočníci . Tak to bylo.

Kolínský hokejista Jan Veselý (v bílém) před žďárskou brankou. Jako hlavní rozhodčí zápas soudcoval jeho bratr Tomáš Veselý.

Vzpomínám si i na váš odchod ze Slavie, kde jste v té chvíli také patřil k tahounům. V jednom z rozhovorů z vás tehdy čišela značná frustrace.

Není na tom nic tajného. Slavia v té době nebyla výsledkově úplně v topu a já to odskákal. Nikdo to moc nechápal a já to nechápu dodnes. Nejsmutnější na tom pro mě bylo, že jsme bojovali o play off a já byl ze dne na den vyměněn do týmu, který měl prakticky po sezoně (Ústí nad Labem). Ke Slavii mám vřelý vztah, takže mě to opravdu hodně mrzelo.

Teď máte smlouvu s extraligovým klubem, takže se možná potvrzuje přísloví, že všechno zlé je pro něco dobré.

Vypadá to tak. Máte pravdu, že jsem často měnil štace, ale na druhou stranu jsem se pořád posouval výš, což je mým cílem. Z Litoměřic na Slavii, pak přes kratičkou epizodku v Ústí do Budějovic, které byly top týmem v Chance lize. A teď jsem v Hradci.

A také v Kolíně. Jak svou pozici vlastně vnímáte? Bylo by lepší být lídrem týmu v první lize, nebo přijmout třeba o dost skromnější roli v extraligovém kádru?

Dobrá otázka. Hodně na zamyšlení. To vše jsme před podpisem smlouvy řešili. Ale víte, jak to je. Můžu mít hodně prostoru v Kolíně a netrefím nic, nebo naopak dostanu drobnější šanci v Hradci a sedne mi to. V tom je sport ošidný i krásný. Každopádně Kolínu moc rád pomůžu, a když mi to půjde, pomůže to zároveň i mně osobně. O šanci v Hradci Králové jsem maximálně připravený zabojovat.

Vy už máte jedno krátké angažmá v Kolíně za sebou. Jak znáte tamní prostředí a zázemí?

(Nadšeně) Ano, znám to tam a i proto se vracím. Kdyby se Hradec dohodl na spolupráci s někým jiným, určitě bych váhal, ale s Kolínem jsme měl hned jasno. Myslím, že jsem tam zanechal dobrou stopu, v paměti mám i skvělé fanoušky. Na všechno se moc těším, Kolín si stoprocentně Chance ligu zaslouží. Bude to těžká zkouška, ale snad se s ní popereme úspěšně.

Za Kolín střílí fůru gólů David Šafránek. Napadá mě, že by z vás mohla být zajímavá dvojka. Vzhledem k výšce vás obou něco jako svého času Jan Koller s Vratislavem Lokvencem ve fotbalové reprezentaci.

Jasně, dvě věže (smích). Šáfu znám docela dobře, potkali jsme se už ve Slavii i v Hradci. Třeba by nám to spolu mohlo klapat, on je hodně šikovný a klidně by si mohl říct i o příležitost v Hradci.

Jan Veselý v dresu Slavie.

První ligu z minulých sezon znáte. Umíte posoudit, nakolik na ní bude kolínský nováček stačit?

Když se ohlédneme, tak Kolín stabilně patřil ke špici druhé ligy. A já si nemyslím, že by mezi elitou druhé ligy a spodkem té první byl nějaký významný rozdíl. Jasně, bude tam Kladno, bude tam posílená Poruba nebo třeba Vsetín. Pár klubů bude zřejmě jinde. Ale Kolín bude také posílený, bude tam dobrá parta, klidně můžeme atakovat prostředek tabulky. Proč by ne?

Co říkáte na devatenáct mužstev v soutěži?

No, to je trošku blázinec. Už letos to bylo náročné a navíc tři týmy přibyly. Na druhou stranu, čím víc zápasů, tím líp. Uvidíme, jaký systém se nakonec nastaví.

Kde vůbec nyní trénujete?

Do letní přípravy jsem nenaskočil, protože se dlouho řešilo, kde budu hrát. Začal jsem trénovat sám, pod vedením Dominika Kodrase v Českých Budějovicích. Je to zkušený odborník, pracuje i s Milanem Gulašem a dalšími kluky. Zajímá se o nové trendy, vzdělával se i v Americe, jeho metody si nemůžu vynachválit.

Ještě se musím zeptat na Jaromíra Jágra. Zápas proti kladenským Rytířům s ním v sestavě natěšeně vyhlíží celý Kolín. Vy už jste proti němu hrál, máte nějaký zážitek?

Já si to pamatuju, jako kdyby to bylo dneska. Přijel jsem jako soupeř v dresu Litoměřic do Kladna, zrovna když se on vrátil z Floridy. Fanoušci ho vítali, běželo dlouhé video s jeho medailonkem a já pak stál naproti němu na úvodním buly. Přitom snad my všichni z mé generace jsme si na Jardu Jágra jako kluci hráli. Takže zážitek ohromný. Kolínu bych přál, aby dorazil a nastoupil, byl by to velký hokejový svátek.