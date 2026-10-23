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Loni nechtěl pryč, teď je zpátky ve Zlíně. Na týmu žádná deka neleží, burcuje Süss

Petr Fojtík
  11:40

Zlínský Jan Süss si navádí kotouč v utkání se Slavií. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Když se naskytla možnost vrátit se do Zlína, neváhal. Ještě v sobotu hrál Jan Süss v Havířově proti Kolínu, ve středu se postavil do středu třetího útoku hokejových Beranů v domácím utkání se Slavií „Nebylo to špatné, ale dokážu hrát lépe. Moc se toho nezměnilo, kluci mě přivítali skvěle. Cítím se tu dobře, jako když jsem tady byl předtím,“ shrnul pocity po návratu.

Berani jeho příchodem reagovali na marodku, zároveň chtěli zvýšit konkurenci v týmu, který od 16. září do 7. října prohrál osm zápasů v řadě.

„Kluci neměli úplně ideální start, ale hra není špatná. Vůbec si nemyslím, že leží na týmu nějaká deka. Je tady spoustu šikovných hokejistů,“ podotkl Süss.

Na křídlech měl juniora Martina Vaculíka a slovenskou posilu Róberta Bača.

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„Chemie je v pohodě,“ ujišťoval odchovanec Komety, kde absolvoval celou přípravu. Pozici v brněnském kádru si ale nevybojoval.

„Konkurence je obrovská, budu tady makat každý zápas a čekat na šanci v extralize,“ pronesl Süss, který má do Komety vyřízené střídavé starty.

V mužstvu havířovského nováčka posbíral ve 14 zápasech čtyři body (2+2), jednou asistencí přispěl k vítězství 4:2 nad svým současným klubem. „Vzájemný zápas byl divoký, ale Zlín tam nehrál špatně,“ zopakoval.

Vsetínský Jan Zahradníček (vlevo) a Jan Süss ze Zlína

K Beranům si získal během dvouletého působení kladný vztah. Po prohraném finále s Jihlavou v roce 2025 ale v týmu skončil, i když chtěl pokračovat.

„Tehdejší vedení mělo jinou představu o skladbě mužstva. Mám Zlín rád, bydlel jsem tady, i když jsem odešel do Přerova,“ prozradil bruslivý centr.

Teď dojíždí z Brna. I proto byl rád, že se mu nový zlínský sportovní manažer Jaroslav Balaštík ozval.

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„Mám to blíže domů, i to rozhodlo. Havířov byl přece jen docela daleko. Normálně jsme si to v klubu vykomunikovali a myslím, že mě pochopili.“

Süssův příchod nemusí být poslední zlínskou akvizicí v rozehrané sezoně. „Když budou dobří hráči na trhu, zareagujeme,“ pravil trenér Peter Oremus, jemuž chybí zranění útočníci Říčka a Paukku. Hlavně návrat prvního jmenovaného bude trvat delší dobu. Mimo je také obránce Veber.

V zápase se Slavií po třech zápasech Zlín prohrál, bodovou sérii ale natáhl na pět kol. „Každého bodu si vážíme,“ uvedl Oremus, jehož celek si polepšil na deváté místo. Na poslední má ale náskok pouhých čtyř bodů.

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