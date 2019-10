Budějovický Strmeň: Naše tréninky jsou výživné, i tam si zachytám

„Nehledejte v tom nic nespravedlivého,“ smál se 27letý gólman Českých Budějovic. „Sami jsme si s Milanem a Standou (kouč brankářů Stanislav Hrubec) řekli, že půjdeme na led také v úterý. I když máme před středečním zápasem rozbruslení, stejně si chceme na puk zase sáhnout. Navíc si tu uděláme věci, na které v normálních trénincích moc času nemáme, takže se na jednotlivé situace v klidu zaměříme sami,“ vysvětlil Strmeň.



Na něj poslali Vsetínští hned 35 střel, z nich jich pochytal 32. Hlavně v závěru zápasu v bráně Motor hodně podržel.

„Bylo to těžké utkání, protože zápasy před tím se mi moc nepovedly. Teď jsem chtěl už klukům pomoci. Jsem rád, že to navíc bylo ve Vsetíně, protože odtud máme ještě s Petrem Kváčou moc hezké vzpomínky z konce sezony, kdy jsme postupovali do baráže,“ zavzpomínal budějovický brankář na duben, kdy v prvoligovém semifinále právě Strmeň s Kváčou na vsetínském ledě vychytali hned tři nuly.

Pochválil ho i Prospal

„Hodně jsme hráli v oslabení. Ale přitom jsme měli začátek zápasu pod kontrolou a pak jsme z ničeho nic začali chodit ven za nesmyslné fauly, z nichž některé ani nebyly. Ale to se dalo ve Vsetíně čekat, protože tam je výborná atmosféra, a možná i proto to rozhodčí trochu nezvládli,“ přidal Strmeň svůj postřeh k pondělnímu duelu. Zároveň pochválil spoluhráče v poli, kteří dvakrát dokázali gólem odpovědět na snížení domácího celku. „Ano, proměněný nájezd vždycky tým nakopne, ale my jsme soupeře zlomili právě těmi rychlými góly. Měli jsme tam ovšem i kus štěstí,“ přiznal brankář Motoru.

Jan Strmeň stál naposledy v budějovické bráně ve středu 25. září, kdy Motor doma po špatném výkonu prohrál s Litoměřicemi 2:6. Od té chvíle čtyři utkání sledoval jen ze střídačky.

„Dlouho jsem nebyl v zápasovém rytmu, to je pravda. Na druhou stranu naše tréninky jsou hodně výživné. I když nechytám v utkání, tak střel na mě jde při přípravě dost. Také tím se dá udržovat v koncentraci a jsem rád, že mi teď dali trenéři zase šanci, a hlavně že se nám povedlo vyhrát,“ potěšilo brankáře.

Jeho práci po utkání ocenil i hlavní trenér Českých Budějovic Václav Prospal. „S veškerým respektem ke Vsetínu jsme si dnešní utkání zkomplikovali sami. Myslím, že jsme jej pevně drželi v rukou. Samozřejmě potřebujete nějaké zásahy gólmana. Ty tam byly, Honza nám odchytal výborný zápas,“ uvedl kouč Motoru. Po jedenácti odehraných kolech jsou Budějovice v prvoligové tabulce na druhém místě s 26 body za vedoucí Porubou. Už dnes se hraje znovu, v Budvar aréně začne v 17.30 hodin duel s Frýdkem-Místkem.