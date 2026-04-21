Buď dorovnáme, nebo budeme stagnovat, ví šéf Zlína Pravda. Štve ho arogance APK

Petr Fojtík
  12:30
Po sezoně nabídnu majitelům svou rezignaci, říká generální manažer hokejistů Zlína Jan Pravda po postupu do finále. Nic na tom nemění ani úspěšné tažení v play off Maxa ligy, ve kterém Berani skončili těsně pod vrcholem po rozhodujícím sedmém zápase finále.
Zlínský klubový jednatel Jan Pravda

Zlínský klubový jednatel Jan Pravda | foto: Jan SalačMAFRA

„Do dvou týdnů se potkáme se zástupci majitelů. Co jsem řekl, to platí. Zažili jsme těžké a krizové období, ze kterého můžeme do budoucna těžit. Zodpovědnosti se ale nezříkám. Chci, abychom se na fungování klubu podívali ze všech úhlů a vyhodnotili, zda moje případné pokračování dává oběma stranám smysl,“ nastínil Pravda.

Teď vám to dává smysl?
Chci, aby se klub rozvíjel. Pokud uvidím jasnou podporu majitelů, ochotu investovat a posouvat klub dopředu, smysl mi to dávat bude. Pokud bychom ale měli stagnovat a směřování by bylo nejasné, smysl by mi to nedávalo.

Jak to všechno ovlivňuje váš blízký vztah s primátorem Zlína Jiřím Korcem coby vrcholným představitelem většinového majitele klubu?
Náš vztah je čistě pracovní. Pan primátor je jedním z jedenácti členů rady města a jedním z osmatřiceti zastupitelů. Většina fanoušků si asi pamatuje prosincové zastupitelstvo, kde jsem byl grilován. Město je majitel a já se zodpovídám všem jeho představitelům, nejen primátorovi. To, že se s panem Korcem známe, je určitý bonus, ale rozhodování není jen na něm.

Zlínský primátor Jiří Korec

Zpátky k sezoně. Už jste překousli zklamání z porážky v sedmém zápase finále?
Mrzí to. Finále bylo vyrovnané a všech sedm zápasů bylo extrémně náročných. Škoda hlavně šestého utkání, kdyby se nám ho podařilo dotáhnout, mohl být ten náš příběh dokončen.

Jak tedy vnímáte čtvrtý postup do finále v řadě?
Musíme to hodnotit v kontextu celé sezony. Před jejím začátkem jsme jasně deklarovali ambici bojovat o postup a hrát na špici. To jsme v základní části nesplnili. Všichni víme, jak sezona probíhala. Začátek se nepovedl, druhá část naopak ano. Celkově ji dnes hodnotíme jako velmi dobrou.

Dá se ale přejít základní část, ve které vám zcela reálně hrozil sestup?
Nedá se to přejít. Musíme se z toho poučit. To, co se dělo do 1. ledna, nebylo v pořádku a takto se prezentovat nechceme. Byla to pro nás velká lekce. V druhé půlce sezony jsme naopak ukázali, že nás nikdo nemůže podceňovat.

Byla někdy chvilka, kdy jste si řekl, že to fakt může skončit pádem do druhé ligy?
Ten strašák tam byl. Ale nechtěl jsem se tím zabývat. Jsem nastavený pozitivně a vždy jsem se díval v tabulce nahoru. Na Vánoce jsem si přál, abychom byli výš, ale 1. ledna jsme byli poslední. Tým jsme ale dokázali zvednout, přišly změny v realizačním týmu i kádru, mužstvo se semklo a vznikl silný příběh.

Velkou zásluhu na obratu sezony měl trenér Peter Oremus, který převzal tým na konci listopadu. V čem bylo jeho kouzlo?
Hledali jsme trenéra s přísnějším přístupem a jasnými pravidly. Měli jsme více kandidátů, ale pan Oremus nás přesvědčil nejvíce. Klade důraz na disciplínu, detaily a řád. Dnes už můžu potvrdit, že má podepsanou smlouvu na další sezony a pokračovat by měl i realizační tým.

Kdy jste uvěřil, že by to mohlo nakonec dopadnout dobře?
Klíčový moment přišel, když jsme měli jistou záchranu. Z hráčů spadl tlak a bylo to okamžitě vidět. Potvrdilo se, že hlava dělá obrovskou část výkonu. Tým se zvedl a začali jsme věřit, že v play off můžeme uspět.

Spadl vám kámen ze srdce, když jste v play off odehráli doma maximální počet devíti možných zápasů a získali významnou částku ze vstupného do rozpočtu?
Ještě to nemáme přesně spočítané, ale bavíme se o milionech korun. Play off dlouhodobě generuje podobné příjmy jako základní část. Pro nás je to zásadní vzpruha a důležitý faktor pro plánování další sezony.

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa ligy. Mezitím ubývá počet fanoušků na zimním stadionu. Na snímku Peter Oremus, třetí trenér Beranů v této sezoně. (13. prosinec 2025)

Měli jste krizový plán, pokud by peníze z play off nebyly?
Ano. Od listopadu jsme pravidelně řešili všechny varianty. Připravil jsem tři scénáře a nakonec vyšla varianta s finále. Extraligová baráž by byla ideální.

Litvínov v ní po dvou domácích zápasech vede nad Jihlavou 2:0. Sledujete ji?
Baráž je mimořádně náročná soutěž, ale znovu se ukazuje, že současné nastavení není dlouhodobě udržitelné ani spravedlivé. Už by se mělo otevřeně říct, že je to uzavřená soutěž jen pro vyvolené a nikdo nový si ji už nezahraje. To, co může pomoci hokeji, je přímý postup a sestup, který je již schválen Výkonným výborem Českého svazu ledního hokeje, první i druhou ligou. A trápí mě absolutní arogance Asociace profesionálních klubů, která vůli hokejového hnutí nerespektuje.

Jaká byla odezva vlastníků a hlavních partnerů klubu na divoký průběh sezony?
Momentálně převažuje pozitivní nálada díky postupu do finále. Sedmý zápas bych teď nehodnotil. Od partnerů i fanoušků máme kladnou zpětnou vazbu a chtěl bych jim velice poděkovat. Stáli při nás i v nejtěžších situacích. Bez těchto lidí by klub nemohl fungovat a já si toho nesmírně vážím.

Smlouva s titulárním partnerem RI Okna po dvou sezonách končí. Jste domluvení na pokračování?
Jednání probíhají. Nechci je předjímat, ale jsme na sebe silně navázaní a věřím, že najdeme řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

Daří se hledat partnery, kteří by pomohli navýšit rozpočet?
Jsou tady dva směry. Buď město posílí svou roli vlastníka, a nebo je možnost, kterou nabízí celou dobu, a tím je odprodej podílu. Máme připravené obě varianty, ale je potřeba náš rozpočet posunout.

Jan Pravda.

Co v tom dělá klub?
Prodej podílu je věcí vlastníka. Klub může pomoci s hledáním partnerů, ale rozhodnutí o strategii bude na radě města. Každopádně všechny podklady pro rozhodnutí už jsem městu předal.

Zmínil jste, že největší brzdou rozvoje klubu je stárnoucí hala.
Vidíme to na příkladu Jihlavy. Otevřeli novou arénu a mají nové partnery a nesrovnatelně větší nárůst fanoušků. To jsou samé benefity. Nechceme halu jen pro hokej, přáli bychom si multifunkční arénu, která bude sloužit celému Zlínskému kraji, aby se tady mohly pořádat velké koncerty, všechny kulturní a sportovní akce. Zlínský kraj si halu pro sedm osm tisíc lidí zaslouží a měl by ji mít.

Když sem lákáte hráče, narážíte na to, že prostředí není moderní?
Naši halu mám rád. Má svého ducha. Zázemí jsme zlepšili, je na výborné úrovni. Hráči si to chválí. Ale my chceme zlepšit komfort pro fanoušky a technologicky se přiblížit roku 2026.

Jednu zásadní změnu jste oznámili už po základní části na pozici sportovního manažera, ve které skončil Jan Srdínko, jehož fanoušci vybízeli k odchodu víceméně po každém zápase. Jak jste to vnímali?
Měl to hrozně těžké. Přístup některých fanoušků neschvaluji a byl za hranou. Honzovi musím poděkovat. Odvedl kus dobré práce. Tři roky působil ve funkci a vždycky jsme hráli finále. Jeho role je v tom nezpochybnitelná a zaslouží si respekt. V roli hráče získal několik extraligových titulů v Česku i zahraničí. Bylo smutné, že se jeho jméno zbytečně pořád spojovalo jen se Vsetínem.

Zlínský generální manažer Jan Pravda a bývalý sportovní manažer Jan Srdínko.

Vnímali jste, že jeho postavení je neudržitelné pro příští sezonu?
Dohodli jsme se rychle a vzájemně. Sám cítil, že si potřebuje odpočinout, a já souhlasil, že nastal správný čas na změnu.

Zůstane v klubu na jiné pozici?
Momentálně to neřešíme. Čekáme na další kroky majitelů. Jeho agendu přebírá Jaroslav Balaštík.

Fanoušci jeho nástup vítají. Vybírali jste Srdínkova nástupce i s ohledem na jeho zlínskou minulost, která je v případě Balaštíka velmi silná a kladná?
Když jsem vybíral mezi možnými uchazeči, kteří by připadali v úvahu, rozhodla i Jardova klubová historie a to, že s námi v klubu celou dobu působí na pozici skills trenéra. Je to klubová legenda, která může pomoci, a věřím, že se rychle zapracuje.

Kádr skládá už on?
Vždy šlo o týmovou práci – trenéři, sportovní manažer i já. Stejně to bude pokračovat i nyní. Kostra týmu se rýsuje zajímavě.

Podle bývalého zlínského hráče Jiřího Ondráčka je Balaštík v dobrém slova smyslu pes, který dbá hodně na detaily. Máte stejnou zkušenost?
Jednání jsou velmi upřímná. Benefitem je, že se Jarda pohyboval mezi hráči a agenty. Můžeme se dostávat k hráčům blíže než doteď. A jako klub to díky Jardovi můžeme vidět i z druhé strany, což může být přínosem.

Chcete postupně omlazovat tým. Jak to jde dohromady se sestupem juniorky z extraligy, která by měla chystat hráče pro mužské áčko? Bude dost odchovanců?
Škoda, že se spadlo. Díky reorganizaci soutěží budeme mít tři mládežnické extraligy – patnáctku, šestnáctku, osmnáctku. A do další sezony jsme si dali za cíl postup dvacítky zpět do extraligy, což bude pikantní, protože z ní budou sestupovat tři týmy. S akademií problémy nemáme, ta zůstává. A ano, chceme omlazovat našimi odchovanci. Bohužel naši nejlepší odchovanci často odchází ještě dříve do zahraničí nebo do jiných klubů. Někdy je těžké je udržet. Pořád ale odchovance máme a teď budeme kádr doplňovat o ročníky 2005 a 2006. Šest, sedm mladých kluků za áčko příští rok nastoupí.

Jak velkou rekonstrukcí projde tým?
Osm, devět hráčů se vymění, což bereme jako významné procento. Podoba týmu bude souviset i s výsledky jednání s majiteli. Nějaký rozpočet máme, ale potřebujeme, aby korespondoval s tím, co se ve světě děje. Všechny náklady rostou, a my se držíme na stejné úrovni už tři roky. Kluby kolem nás mají rozpočty vyšší, a je potřeba si říct, jestli je dorovnáme, nebo budeme stagnovat.

