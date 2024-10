Větší zápas než derby se Vsetínem v lize není, říká zlínský trenér Pardavý

„Lepší zápas než derby Zlína se Vsetínem v této lize není,“ poznamenal Pardavý.

Vsetínský Šmerha: Bude to svátek hokeje Bodovali dosud v každém z pěti odehraných zápasů, hned čtyřikrát brali všechny tři body a padli pouze na ledě Třebíče. Hokejisté Vsetína jdou do středečního derby v pohodě a ze třetího místa tabulky Maxa ligy. „Miluju takové zápasy, jako je derby. Tam se nic nevypouští,“ řekl útočník Tomáš Šmerha pro klubový web. „Bude dobrá atmosféra a přijde dost lidí, co víc si přát. Bude to svátek hokeje. Připravíme se a doufám, že vyhrajeme,“ dodal Šmerha, který dvěma góly pomohl Valachům k sobotnímu triumfu nad Prostějovem. Vsetín v úterý oznámil, že na měsíc vypomůže extraligové Kometě Brno, jíž na střídavé starty uvolnil obránce Ondřeje Smetanu a Robina Staňka. Prvně jmenovaný nastoupil už do včerejšího zápasu s Pardubicemi. „Kometa Brno nás kontaktovala, protože má problémy s obránci,“ vysvětlil sportovní manažer Radim Tesařík. skc

Na přelomu tisíciletí jste odehrál dvě sezony v dresu Vsetína. Jak vzpomínáte na tehdejší souboje se Zlínem?

Sehráli jsme velmi dobré zápasy. Ať šlo o základní část, nebo play off, přinesly emoce, skvělou atmosféru a pokaždé dobrý hokej. A kvůli tomu se hokej hraje. Aby se bavili hráči i diváci.

Vybavíte si nějaký nějaký zvláštní moment ze vzájemných zápasů?

Možná jednu prohru v play off 0:2. V hokeji je to málo vídaný výsledek. Prohráli jsme po střele od modré, puk zapadl do branky. Byla to taková blbá prohra.

Jak jste tehdejší utkání vnímal? Měl jste s některým ze soupeřů vyhrocené vztahy?

S kluky ze Zlína jsem měl naopak dobré vztahy, znal jsem skoro všechny. S nikým jsem neměl problém.

Obnovené derby jste poznal už loni, kdy jste působil jako zlínský konzultant. Jak se vám zápasy hlavně ve finále play off líbily?

Bylo to opravdu o atmosféře. U hráčů šlo vidět, že do toho dávají víc než do ostatních zápasů. Derby je pohltí, mají větší nasazení, je tam víc emocí. Zápasy se mi opravdu líbily.

Váš soupeř sezonu výborně rozjel. Z pěti duelů čtyřikrát vyhrál a jen jednou padl v prodloužení. Co na to říkáte?

Už před sezonou jsem říkal, že bude mít jeden z nejlepších týmů v soutěži. Kvalitu mají na každém postu, jsou velmi nebezpeční. Musíme se tomu vyrovnat a být ostražití, abychom zápas zvládli.

Vsetín táhne první lajna: Klhůfek, Jonák, Rob. Chystáte se na ně nějak speciálně?

Jsou produktivní, dávají nejvíc gólů. Kdo proti nim bude na ledě, musí si dávat větší pozor. My trenéři to máme nasledované, víme, co chceme hrát. V předzápasové přípravě to odprezentujeme našim hráčům a věřím, že to budou plnit na ledě.

Váš tým v pěti zápasech třikrát vyhrál a dvakrát padl, v tabulce jste pátí. Jak jste spokojený se vstupem do sezony?

Kdybychom měli o tři body navíc, jsem vcelku spokojený. Vyloženě nespokojený jsem byl jen se zápasem v Jihlavě, kde jsme dvě třetiny odflákli. Ve všech ostatních soubojích bojovnost nechyběla.

Při svém nástupu jste mluvil o tom, že se chcete prezentovat aktivní hrou. Jak se vám hra týmu líbí v tomto ohledu?

Někdy bych od hráčů očekával ještě větší forčekink. Hlavně doma jdeme do takové vyčkávací pozice, kdy necháváme rozehrát soupeře. Tam bych chtěl, abychom byli aktivnější, abychom je víc naháněli. Je to postupný proces. Věřím, že do tří měsíců to do hráčů dostaneme.

A co koncovka? S průměrem 3,6 gólu na zápas jste po pěti duelech druzí...

Ta může být vždycky lepší, šancí jsme si v každém zápase vytvořili dost, takže proměňování může být ještě lepší. Víc jsem ale byl nespokojený s tím, že v některých momentech zápasů jsme prohrávali strašně moc soubojů. Na tom se snažíme pracovat.

Soutěž má za sebou první měsíc. Jak jste si ve Zlíně zvykl?

Zlín je velmi pěkné město. Celý „setup“ – zimák, město, naše bydlení – je výborně nastavený. Podmínky pro práci mám dobré. A když chci, zajedu si domů do Trenčína. Za hodinu jsem doma. Ale většinu času trávím ve Zlíně, domů jedu jednou nebo dvakrát za týden.