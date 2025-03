Zlínský trenér Pardavý: Když bude finále znovu se Vsetínem, ať není za hranou

Máte tip, kdo z druhé dvojice zvládne vítězně klíčovou bitvu o všechno?

Sedmý zápas je vabank, budou rozhodovat maličkosti. Půjde o mentální nastavení, o to, jak týmy zvládnou tlak. Větší je na Vsetín. Oba týmy jsou trošku jiné, ale oba mají vysokou kvalitu. Jihlava nás čtyřikrát v sezoně porazila, se Vsetínem to máme 2:2, navíc je to derby, tím je všechno vyšperkované.

Ale loňské finále se Vsetínem bylo jedním z nejvyhrocenějších v historii první ligy.

On už i v letošní sezoně byl jeden zápas ve Vsetíně divoký. Věřím, že když nastoupíme proti němu, dá komise rozhodčích nějaké noty hráčům, trenérům, že se to dostane i k divákům na tribunách, aby vyhrál sport. Rivalita je tam neskutečná, někdy až nezdravá. Derby zápasy jsou super věc, ale nesmí to přesáhnout nějakou hranu. Věřím, že když budeme spolu ve finále i tentokrát, všechno proběhne v pořádku.

Budete ještě hru soupeřů analyzovat, nebo už je máte načtené?

My trenéři budeme mít víkend na to, abychom se podívali na všechny zápasy, které Vsetín a Jihlava v play off odehrály. Plus na naše vzájemné v základní části. Víme, co nás od nich čeká. V neděli se rozhodne, kdo se nám postaví, podle toho budeme dělat přípravu na první střetnutí.

Loni jste s Litoměřicemi hráli až do sedmého zápasu, teď máte splněno o dva dny dříve. A soupeři ještě bojují. Pomůže to?

Určitá výhoda to vždy je. Ušetřené síly se můžou v průběhu série, možná na jejím konci, ukázat. Ovšem s tím nekalkulujeme. Každý tým, který se dostal do semifinále, ukázal kvalitu a musí být kondičně dobře připravený. Ať odehraje 21, nebo 14 zápasů.

V jakém stavu je vaše mužstvo?

Zatím musím zaklepat, že se nám vyhýbají zranění, která by nám brala hráče ze soupisky. Dva jsou mimo sestavu, nastupujeme s 13 útočníky a sedmi beky. Dalšího obránce a útočníka máme na tribuně. V tomto směru je super, že jsme dvě série zvládli bez větších zranění. Samozřejmě menší šrámy tam jsou, ale ty se dají doléčit. Věřím, že v plné sestavě nastoupíme i do finále. Uvidíme, proti komu to bude.

Trenér Ján Pardavý na střídačce Zlína.

Produktivita se rozložila na víc hráčů, jak vás tohle zjištění těší?

Říká se, že play off a důležité zápasy rozhodují třetí a čtvrté lajny. V semifinále se to v některých zápasech potvrdilo. Hlavně v posledním domácím utkání. A v tom pátečním to načal Béďa Köhler, který odvádí skvělou práci v oslabení spolu s dalšími hráči. Od nich se branky tolik neočekávají, ale čtvrtá řada pomáhala i gólově, což bylo super. Doufám, že v tom bude pokračovat ve finále.

Co rozhodlo semifinále s Litoměřicemi, v němž jste prohrávali 1:2 na zápasy?

Výkonnostně jsme zaváhali jen ve druhé třetině druhého utkání, která překlopila vývoj střetnutí na stranu Litoměřic. Jen laxností jsme si to utkání prohráli. Ostatní zápasy z naší strany byly výborné. Litoměřice odehrály svůj nejlepší hokej v sezoně. Takhle jsem je v základní části hrát neviděl, i když měly sezonu výbornou. Bylo pro nás těžké vypořádat se s jejich dravostí, rychlostí. Zvládli jsme to dobrou hrou do těla, poziční hrou, výkonem v oslabení. S přibývajícími zápasy jsme byli efektivnější a dávali jsme víc gólů.