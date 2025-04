Zlínský kouč Pardavý: Ofenzivní síla v mužstvu je, potřebujeme i trochu štěstí

Vyrovnaná série nyní pokračuje v Pelhřimově, kde má soupeř azyl kvůli výstavbě nového jihlavského stadionu. Nedělní zápas začíná v 16.30, pondělní až v 19.00 hodin. Oba duely nabídne Česká televize.

Po dvou domácích zápasech vyrážíte na led soupeře. Co očekáváte od soubojů v Pelhřimově?

Bude to trošku jiné než v domácím prostředí. Musíme se připravit na to, že bude vyprodané. Věřím, že nás přijedou povzbudit naši příznivci a vytvoří bouřlivou atmosféru. Naši kluci se umí nastavit, ať se hraje doma, nebo venku, umí hrát playoffový hokej. Potvrdili to ve druhém utkání. Věřím, že do Pelhřimova si přeneseme výkon z tohoto zápasu.

Sérii jste vyrovnali, přestože jste třikrát prohrávali. Svědčí to o mentální síle mužstva?

Samozřejmě. To je charakter týmu. Máme hráče, kteří takových zápasů zvládli spoustu. Ofenzivní síla v mužstvu je, musí mít i trochu štěstí. Sice se od nás odklánělo celý zápas, ale ke konci při vyrovnávacím a vítězném gólu se k nám vrátilo.

Přitom po vlastní brance Salonena ve 48. minutě za stavu 2:3 jste byli hodně dole...

Chvíli, možná dvě tři střídání, nám trvalo, než jsme se vrátili do správného nastavení. Až do konce zápasu jsme si za tím šli, v power play nám tam prošla střela. Říkal jsem hráčům, že věřím na karmu a za snahu a bojovnost budeme odměněni.

Po prvním utkání jste si trošku stěžoval na přístup, ve druhém nebylo týmu co vytknout. Pochopil to sám, nebo jste jim to jako trenéři museli připomínat?

Věci kolem týmu, které se dějí, i mítinky, které máme, pomáhají, ale nastavení musí být v hlavách hráčů. Zkušenost týmu, pokud jde o zápasy v play off a těžké zápasy obecně, tady je. Věděl jsem, že když poukážeme na nějaké věci, tak se to vyplatí. Každý věděl, že v prvním utkání to od nás nebyl optimální výkon. Ve druhém to bylo jiné. Hráči vědí, o co hrají. Samotné finále je pro ně motivací užít si to a bojovat za město, za klub.

Zlínští hráči slaví vyrovnání 64 sekund před koncem základní hrací doby.

Zatím si nedokážete pomoci přesilovkami. V čem je problém?

Hledáme se tam. Někdy děláme věci, které si ukážeme na videu, zbrkle, v panice. Ale je třeba dát Jihlavě kredit, že hraje velmi aktivně už od naší rozehrávky v pásmu. To platí i v naší hře pět na čtyři. Blokují hodně střel, je těžké najít cestu, jak je překonat. Věřím, že postupem času nalezneme způsob, jak si pomoci přesilovkovými góly.

Taky potřebujete co nejvíc eliminovat chyby v rozehrávce, že? Přijde mi, že je jich víc než v základní části.

Chyby tam byly v celé sezoně, i ve čtvrtečním zápase. Jeho začátek byl takový, že v první třetině jsme poskytli šance Jihlavě po našich chybách. Špatně jsme řešili situace z naší strany. To je ale normální. Aktivní hra Jihlavy není příjemná, naši beci to mají těžké. Všichni hráči musí být kompaktní, spolu, abychom dokázali vycházet z tohoto tlaku krátkými přihrávkami. Občas se stane, že chyba přijde, ale nemyslím, že by to bylo jiné než v základní části a že by v play off chyb přibylo.