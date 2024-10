Jsem vděčný za to, jakou sérii teď máme, říká zlínský trenér Pardavý

„Na začátku sezony jsme něco takového chtěli,“ neskrývá trenér Ján Pardavý. „Hráčům i nám trenérům se lépe žije a pracuje. Jsem vděčný za to, jakou sérii teď máme, budeme se snažit ji natáhnout.“

K tomu, jak vypadaly starty do sezony před jeho letním příchodem, se nechce vracet. „Relativně mě nezajímá, co tady bylo. Chtěli jsme nastavit určité parametry naší hry, kromě zápasu v Jihlavě se nám to daří. Věřím, že v tom budeme pokračovat,“ naznačil Pardavý.

Během osmi kol už dal jasně najevo, co od svého mužstva chce: nátlakový a bruslivý hokej založený na forčekingu. Výsledek? Zlín je s 28 góly nejlépe střílejícím týmem Maxa ligy a druhá lajna – Šlahař, Kverka, Válek – figuruje v top dvacítce kanadského bodování soutěže. „Chceme hrát aktivně. Myslím, že se nám to zatím daří,“ popsal útočník Zdeněk Sedlák.

„Jsem ale opatrný, neradi bychom to zakřikli. Musíme pokračovat, jak jsme začali. Snad nám to vydrží celou sezonu,“ poznamenal 24letý hráč, jenž se vrátil do sestavy po nemoci. A gólově se prosadil hned dvakrát za sebou: v sobotu v Porubě zařídil pojistku na 4:2, proti Prostějovu vstřelil vítězný gól.

„Jsem rád, že mám za sebou dva plnohodnotné zápasy. Teď už jsem naštěstí v pohodě,“ oddychl si Sedlák. „Po nemoci jsem měl dost času potrénovat, fyzicky se cítím dobře. Přes léto jsme měli těžké tréninky – i mimo led. Za těch deset dnů toho člověk moc neztratí,“ usmál se.

Jeho přínos ocenil i kouč. „Zdeňo je platný hráč našeho týmu. Týden bral antibiotika, vypadl z rytmu. Počkal si na svoji šanci. Proti Porubě hrál velmi dobře,“ řekl Pardavý.

„Před Prostějovem jsem mu říkal, že chceme, aby přesně takto pokračoval – ať nevypouští žádné střídání, je stoprocentně koncentrovaný. Pak přijde odměna v podobě gólu. Když takto bude pokračovat, tak pro nás bude velmi platný.“