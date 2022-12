Třebíčský pan Spolehlivý: Jsem rád, že chytám víc. Pomohla mi druhá liga

Poslední předvánoční a první povánoční utkání vyhráli hokejisté Horácké Slavie Třebíč shodně 5:2.

Nejprve slavili doma v souboji se Šumperkem a v úterý si stejný výsledek přivezli z duelu s „béčkem“ Pardubic. A v obou případech stál v třebíčské brance vítězného týmu dvaadvacetiletý Jan Mičán.

„Jsem moc rád, že teď chytám víc,“ pochvaloval si. „Myslím, že mi v tomhle směru hodně pomohlo i to, že jsem občas chytal ve druhé lize za Havlíčkův Brod,“ zmínil svoji výpomoc v nižší soutěži.

Zdá se, že konec roku je pro vás vyloženě povedeným obdobím...

Snad jsem nechytal špatně, naopak jsem doufám předvedl slušné výkony, kterými jsem si řekl o další příležitosti.

Trenér Horácké Slavie Kamil Pokorný pokaždé, když přijde řeč na gólmany, nezapomene nikdy pochválit nejen Pavla Jekla, ale i vás. Opravdu tvoříte ideální brankářskou dvojici?

Máme s Pavlem dobrý vztah, navzájem se podporujeme, ale i hecujeme. Já tlačím co nejvíc na něj, on zase na mě, čímž jeden druhého vybičujeme k maximálním výkonům v zápase i při tréninku. To je super.

Kdy se dozvíte, který z vás se postaví do brány? Víte třeba už teď, jestli čtvrteční domácí utkání se Zlínem odchytáte vy, nebo váš kolega?

Jasně že už to víme, ale asi si to raději nechám pro sebe. Taky bych mohl ráno v kabině dostat pěkně vynadáno. (směje se)

Chápu, tak se pojďme ještě na chvilku vrátit k úternímu souboji v Chrudimi. Výsledek 2:5 vypadá celkem jednoznačně...

Dobře jsme do zápasu vstoupili a dali poměrně rychle góly. Ale ani Pardubice nehrály špatně, měly dost šancí, jednou mi pomohla i tyčka. Naštěstí jsme si pořád udržovali slušný odstup, takže to bylo docela v klidu.

Zmínil jste také svoji výpomoc ve druhé lize. Pokud jsem se dívala dobře, tak kromě utkání s favorizovaným Znojmem, Brod pokaždé vyhrál, když jste nastoupil v bráně vy...

Je to tak, kromě Znojma, kde jsme padli až ve třetí třetině, jsme jinak všechno vyhráli.

Přitom ve druhé lize má gólman asi o dost víc práce. Obrana se tam úplně neřeší, souhlasíte?

Máte pravdu, druhá liga se hraje spíš ofenzivně. Zvlášť oproti Třebíči, kde máme hru dozadu výborně propracovanou. Taky proto proti nám není tolik brejkových situací.