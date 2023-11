Takhle špatně mi před zápasem ještě nebylo, přiznal třebíčský hrdina Mičán

Cítil jste už od rána, že by vám tohle derby mohlo sedět?

Právě naopak, cítil jsem se strašně. Takhle špatně mi letos před zápasem ještě nebylo.

Máte na mysli fyzickou nepohodu, nebo spíš psychickou?

Já ani nevím, jak bych ten svůj stav popsal. Možná něco jako únava. Každopádně jsem si představoval, že na svoje první derby s Duklou se budu těšit víc.

Nepomohla ani hudba v autobusu při cestě na utkání? Před časem jste prozradil, že se tak ideálně ladíte na zápas...

Ale jo, zase jsem si pouštěl písničky, které mi vyhovují. Jenže jsem si doma zapomněl sluchátka. Možná to byl jeden z důvodů, proč jsem se necítil dobře. Byl jsem rozhozený.

Předpokládám, že se spoluhráči předháněli v nabídce, že vám rádi půjčí svoje sluchátka, jenom abyste byl v pohodě...

Já to právě raději moc neventiloval. Šel jsem na jistotu jenom za jedním spoluhráčem, aby se to mezi klukama nerozkřiklo. (směje se)

Kdy vám pak bylo nejhůř na ledě? Myslím nějakou pasáž, nepřehlednou situaci před brankou či úsek, kdy kolem vás puky jen lítaly. Jestli jste tedy vůbec něco takového v utkání zaznamenal...

Spíš mi vadilo, že to tam na začátku moc nelítalo... (usmívá se) Celkem dlouho se čekalo na první zákrok. Oba týmy hrály dost do obrany, ani jeden neměl nějaké velké šance.

Jihlavští fanoušci i trenéři hodně žehrají na přesilovky. Opravdu při nich není Dukla soupeřům nebezpečná?

Nemyslím si. Pár takových, kdy byli hodně nebezpeční, domácí určitě měli. Moc nechybělo, aby dali gól. Ale naštěstí naši kluci výborně bránili, soupeře do ničeho nepouštěli.

Nakonec jste vyhráli 2:0, což znamená, že jste udržel podruhé v sezoně nulu. A navíc jste si připsal i asistenci u druhého gólu. To vás tohle derby vyšlo zase asi hodně draho, mám pravdu?

Snad to nebude tak zlé. (směje se) Navíc vlastně ani nevím, jestli ten můj podíl na gólu lze nazvat asistencí. Puk se při jihlavské power play odrazil od mého betonu k Mihovi Štebihovi, který se následně trefil do prázdné brány. Jo, kdybych někoho poslal do sóla dlouhou přihrávkou a on pak dal gól, to by byla jiná. Tím ale nechci říct, že si téhle asistence nevážím.

Potřetí v řadě chyběl na střídačce při utkání váš hlavní kouč Kamil Pokorný, nicméně jste z těch tří zápasů vytěžili krásných 7 bodů. Skoro to vypadá, že vám to bez něj svědčí. Co mi k tomu řeknete?

Pro mě to žádná změna není, v přípravě je všechno stejné. To spíš pro kluky je horší, když je trenér Pokorný v hledišti, protože jim pak říká, jak jsou seshora krásně vidět všechny jejich chyby. (směje se)

Aspoň budete vědět, proč fanoušci na stadionu občas tolik nadávají...

To je pravda, už víme, že z hlediště mají větší přehled.