Lapač? První se mi vybavila vůně slivovice, říká vsetínská posila Lukáš

V Hradci jste měl ještě platný kontrakt, ale nakonec jste ho rozvázali. Překvapilo vás to?

Je to hokej, to se stává. Mě spíše mrzelo, v jakém duchu proběhlo jednání. Stačilo přijít a říct to na rovinu. Ne kolem toho dělat takové cavyky. Od takového klubu mi to přijde nedůstojné. Dozvěděl jsem se to celkem pozdě. Hledal jsem další alternativy, čekal jsem relativně dlouho, ale nechtěl jsem to nechávat na poslední chvíli. Nějaké nabídky jsem měl, vsetínská vycházela nejlépe, dávala mi smysl.

Loňskou sezonu jste začal ve Finsku, kde jste ale ještě na podzim skončil. Proč jste nevydržel déle?

Věděl jsem, že to budu mít složité, že nejdu do jednoduchého týmu. Od začátku jsem se trápil a trochu se hledal. Pak už se všechno na sebe nabalovalo a vyústilo to v odchod. Celkově to nevyšlo, nic více bych za tím nehledal.

V extralize jste byl dlouho spjatý s Olomoucí. Návrat domů nebyl ve hře?

Není tam volné místo. Co vím, jsou oba gólmani pod smlouvou. Rád bych se tam jednou vrátil, ale měli plno jako v celé extralize.

Olomouc je vaše srdeční záležitost, že?

Je to moje rodné město, vyrostl jsem tam. Vždycky jsem to tam měl rád, fanoušky, okolí. Jak říkáte, je to moje srdcovka, ale Vsetín se tomu blíží a v některých ohledech je možná dál. I proto jsem si ho vybral.

Je hokejovějším městem než Olomouc?

Olomouc byla historicky fotbalové město, teď na hokeji docela zapracovali a je to více rozložené. Vsetín je tradiční hokejová bašta, dokázali toho hodně, lidi táhne. Po pár dnech tady jsem cítil, jak všichni žijí hokejem. Příjemně mě to překvapilo.

Chytal jste někde na Lapači?

Jezdil jsem sem v mládežnických kategoriích. A tuším, že jsem ve Vsetíně hrál v první lize za Benátky nebo Litoměřice. Zcela jasně si vybavuji vůni slivovice, když jsme přijeli. (úsměv) Říkáte si, tady to bude zajímavé. V první třetině jsme snad nevyjeli z pásma. Jen kvůli atmosféře na Lapači není jednoduché hrát jako soupeř.

Už víte, jak si podělíte pozici s finským brankářem Lipiäinenem?

Když jsem přišel, nastínili mi, že jsme tady se Santerim dva a počítají s velkou dávkou zápasů, že bychom se měli nějak točit. Ale může hrát jenom jeden. Budu se snažit, abych byl v bráně co nejčastěji. Každý chce chytat, to je moje priorita. Vím, že těžké zápasy přijdou až později. Zásadní bude nachystat se na závěr sezony. To je základ.

V Olomouci jste kryl záda Branislavu Konrádovi. Je to zkušenost, kterou si můžete přenést i do Vsetína?

Jasně. S Braněm jsme dobří kamarádi. V extralize je to top gólman, chytal i za slovenskou reprezentaci. Moje pozice vedle něj byla těžká. Byl jsem rád za každé odchytané utkání. Pamatuji si, že v kabině hodně brblal. To jsem pak musel brát jedním uchem tam a druhým ven. (úsměv) Tímto ho zdravím.

Se Santerim si moc nepopovídáte?

Něco jsem ve Finsku pochytil, hlavně nadávky. Santeri umí dobře anglicky, já se také domluvím, takže v tomhle ohledu nebude problém.

Bude z Olomouce dojíždět?

Máme dvě děti. Přestěhovali jsme se. Vím, co je to za cestování, a trávit tři hodiny v autě se mi nechtělo. Zvažoval jsem, že bych byl během týdne ve Vsetíně dva tři dny, ale je příjemnější být spolu. Rád trávím s dětmi čas. Je to pro mě oddech, který k hokeji potřebuji.

Vsetín je největším favoritem ligy. Vnímáte tuhle roli?

Okolí to tak bere. Známe naši kvalitu, ale zároveň máme respekt k lize a soupeřům. Víme, že to nebude jednoduché, každý nás bude chtít porazit. Zápasy půjdou kvalitativně nahoru, což je pro nás jenom dobře.

Na jaře Vsetín prohrál v baráži s Kladnem 0:4 na zápasy a opět se rozhořela polemika o její spravedlnosti. Jaký je pohled dlouholetého extraligového gólmana?

Pro tým, který jde z první ligy, to není příjemné. Hrajete s odpočinutým soupeřem, ještě máte za sebou těžké play off. Tohle je velká nevýhoda. Ale zastávám názor, že když chcete do extraligy, musíte extraligový mančaft porazit. Uvažovat se dá možná o jiném modelu.