Užívám si, že jsme první. Knotek o partě ve Slavii i vzpomínkách na Olomouc

Ve velmi mladém týmu se chopil role lídra a mentora. Kromě něj je na soupisce už jen pět dalších třicátníků. Nejen díky skvělé chemii v týmu vede Slavia po 41 kolech tabulku Maxa ligy o osm bodů. „Obzvlášť po loňsku si to užívám,“ usmívá se s odkazem na nepovedený ročník Mory věčně dobře naladěný útočník.
V hokejové extralize odehrál v součtu 573 zápasů, přestože se v ní poprvé objevil až krátce před svými 28. narozeninami. V historickém počtu startů v dresu Olomouce je na druhém místě za kapitánem Jiřím Ondruškem. Spolu s ním, brankářem Konrádem nebo bývalým kapitánem Vyrůbalíkem patřil k ústředním postavám extraligové etapy Hanáků po postupu zpět mezi elitu. Nesmazatelně se zapsal mezi legendy týmu.
Jaké vzpomínky ve vás vyvolal návrat do Olomouce?
Hodně vzpomínek, rád jsem se sem vrátil a rád se budu vracet. Prostě nostalgie, byly to krásné roky a utekly jako voda. Přetrvávají jenom hezké vzpomínky.
Který moment se vám vybaví jako první a je pro vás nejzásadnější?
Určitě postupová sezona. Kdyby se tenkrát nepostoupilo, tak možná nikdy extraligu nehraju. (směje se) Takže určitě tento rok a extraligové začátky, to bylo super. Prvních řekněme pět let bylo asi nejhezčích, rád na to vzpomínám.
A co další roky?
Každou sezonu se něco najde, ale začátky převládají. Možná ne ten první rok, kdy jsme skončili v baráži, ale ten další byl nejlepší a možná i nejsnazší pro Olomouc. Skončili jsme pátí, myslím, že jsme neprohráli víc než tři čtyři zápasy v řadě, což se později moc nedařilo. Byl to moc pěkný rok.
Bylo znát z tribun, že diváci byli v úvodních letech nažhavení na extraligu?
Hlavně první rok bylo každý zápas vyprodáno. Pak to samozřejmě trochu upadlo. Lidé už toho asi byli trochu přejedení. (směje se) Ale pořád se to drželo na pěkných číslech a atmosféra byla vždycky pěkná.
Když jste v téměř 27 letech nastoupil poprvé v extralize, věřil jste, že zvládnete skoro 500 zápasů v základní části?
To asi ne, já jsem byl rád, že jsme postoupili a zuby nehty jsem se chtěl v lize držet. Byli jsme rádi, že extraligu hrajeme.
Neláká vás ještě odehrát čtyři zápasy do pětistovky v základní části?
To neřeším. Jestli mi chybí čtyři zápasy, je mi asi jedno. Ambice někam vyběhnout už nemám.
Řešil jste v minulosti přestup z Olomouce?
Nikdy to nebylo tak blízko, že bych byl třeba jednou nohou někde jinde. Většinou to skončilo nějakým lehkým oťukáváním, ale vždycky převážila ta pozice, kterou jsem tady měl. Měl jsem jistotu, že tady budu hrát.
Sledujete Moru v této sezoně?
Nikdy jsem nesledoval ligu, kterou hraju. Když jsem extraligu hrál, nesledoval jsem ji, nechtěl jsem se tím zaobírat. Teď hraju jinou ligu a sleduju extraligu, obzvlášť Olomouc.
Jste v kontaktu s bývalými spoluhráči?
Určitě, píšeme si a kluky samozřejmě sleduju. Přeju jim jen to nejlepší, a aby se jim dařilo. Vždycky, když někdo dá hezký gól nebo přihrávku, tak mu napíšu a rád ho povzbudím do další práce. Kontakt udržuju. Se spoustou dalších kluků se vídáme v první lize, takže s nimi taky rád pokecám.
Co říkáte na výkony Olomouce v aktuální sezoně?
Extraliga je vyrovnaná, kluci musí bojovat. Jediné, co bych jim doporučil, je nenechat to na poslední chvíli a dát do toho všechno. Tak jsme to tady dělali vždycky.
Minulou sezonu se to nepodařilo…
Vloni nás to vytrestalo. Doufám, že to, co se dělo vloni, byl pro kluky dostatečný strašák. Snad už nebudou mít takové starosti, jako jsme měli v minulém roce. Musí využít toho, že Litvínov je takhle odskočený, ale ještě to není hotové, takže to musí odmakat.
Myslíte si, že má tým problémy v defenzivě?
Když se dívám na zápasy, nerozebírám to systémově, abych koukal, kde kluci mají problémy. Mám tam kamarády, takže nesleduju, kdo udělal chybu. Já jim přeju, aby vyhrávali, a momentálně nevnímám, jestli mají nějaké problémy. Vnímal jsem to, když jsme hráli vloni. (smích) Ale tabulku jsem nikdy nesledoval. Dívám se spíš jako fanoušek než jako trenér.
Jaké bylo zapadnout do nového kolektivu po letech, které jste strávil na jednom místě? Bylo to těžké?
Je to samozřejmě zvykání. Čím je člověk starší, tím je to horší, ale myslím si, že nejsem typ, který by s tím měl nějaké větší problémy. Kluci na Slavii mi to ulehčili, je tam super parta. Připomíná mi to roky v Olomouci, takže chvilku to trvalo, ale je to super.
Čím to, že se Slavii celou sezonu daří? Jak se vám líbí složení týmu?
Užívám si, že jsme první. To by chtěl hrát každý, je to zábava. Obzvlášť po loňsku. Tým si sedl hezky. Od trenéra přes brankáře, je tam dobrá parta. Hodně mladých šikovných kluků, kteří chtějí pracovat. Zatím to funguje a podle toho to vypadá. Doufám, že to bude pokračovat.
Jak se vám pracuje pod trenérem Davidem Brukem?
Je to kliďas. Pro mě naprosto ideální trenér, nemůžu si ho vynachválit. Má extraligový systém a návyky, které do kluků chce dostat a kluci se to snaží plnit. Myslím si, že to zatím funguje.
Je Slavia už letos připravená na postup?
To zatím vůbec neřešíme.