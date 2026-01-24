Užívám si, že jsme první. Knotek o partě ve Slavii i vzpomínkách na Olomouc

  10:51
V létě 2025 změnil dres po dlouhých dvanácti sezonách mezi kohouty, ve kterých Jan Knotek zažil postup, baráže nebo boj s Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále. Ve 38 letech podepsal smlouvu ve svém rodném městě se Slavií Praha.

Jan Knotek na archivním snímku v olomouckém dresu | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Ve velmi mladém týmu se chopil role lídra a mentora. Kromě něj je na soupisce už jen pět dalších třicátníků. Nejen díky skvělé chemii v týmu vede Slavia po 41 kolech tabulku Maxa ligy o osm bodů. „Obzvlášť po loňsku si to užívám,“ usmívá se s odkazem na nepovedený ročník Mory věčně dobře naladěný útočník.

V hokejové extralize odehrál v součtu 573 zápasů, přestože se v ní poprvé objevil až krátce před svými 28. narozeninami. V historickém počtu startů v dresu Olomouce je na druhém místě za kapitánem Jiřím Ondruškem. Spolu s ním, brankářem Konrádem nebo bývalým kapitánem Vyrůbalíkem patřil k ústředním postavám extraligové etapy Hanáků po postupu zpět mezi elitu. Nesmazatelně se zapsal mezi legendy týmu.

573 zápasů odehrál v dresu Olomouce v extralize.

278 bodů získal ve všech soutěžních zápasech za Moru.

Jaké vzpomínky ve vás vyvolal návrat do Olomouce?
Hodně vzpomínek, rád jsem se sem vrátil a rád se budu vracet. Prostě nostalgie, byly to krásné roky a utekly jako voda. Přetrvávají jenom hezké vzpomínky.

Který moment se vám vybaví jako první a je pro vás nejzásadnější?
Určitě postupová sezona. Kdyby se tenkrát nepostoupilo, tak možná nikdy extraligu nehraju. (směje se) Takže určitě tento rok a extraligové začátky, to bylo super. Prvních řekněme pět let bylo asi nejhezčích, rád na to vzpomínám.

A co další roky?
Každou sezonu se něco najde, ale začátky převládají. Možná ne ten první rok, kdy jsme skončili v baráži, ale ten další byl nejlepší a možná i nejsnazší pro Olomouc. Skončili jsme pátí, myslím, že jsme neprohráli víc než tři čtyři zápasy v řadě, což se později moc nedařilo. Byl to moc pěkný rok.

Bylo znát z tribun, že diváci byli v úvodních letech nažhavení na extraligu?
Hlavně první rok bylo každý zápas vyprodáno. Pak to samozřejmě trochu upadlo. Lidé už toho asi byli trochu přejedení. (směje se) Ale pořád se to drželo na pěkných číslech a atmosféra byla vždycky pěkná.

Když jste v téměř 27 letech nastoupil poprvé v extralize, věřil jste, že zvládnete skoro 500 zápasů v základní části?
To asi ne, já jsem byl rád, že jsme postoupili a zuby nehty jsem se chtěl v lize držet. Byli jsme rádi, že extraligu hrajeme.

Neláká vás ještě odehrát čtyři zápasy do pětistovky v základní části?
To neřeším. Jestli mi chybí čtyři zápasy, je mi asi jedno. Ambice někam vyběhnout už nemám.

Řešil jste v minulosti přestup z Olomouce?
Nikdy to nebylo tak blízko, že bych byl třeba jednou nohou někde jinde. Většinou to skončilo nějakým lehkým oťukáváním, ale vždycky převážila ta pozice, kterou jsem tady měl. Měl jsem jistotu, že tady budu hrát.

Sledujete Moru v této sezoně?
Nikdy jsem nesledoval ligu, kterou hraju. Když jsem extraligu hrál, nesledoval jsem ji, nechtěl jsem se tím zaobírat. Teď hraju jinou ligu a sleduju extraligu, obzvlášť Olomouc.

Jste v kontaktu s bývalými spoluhráči?
Určitě, píšeme si a kluky samozřejmě sleduju. Přeju jim jen to nejlepší, a aby se jim dařilo. Vždycky, když někdo dá hezký gól nebo přihrávku, tak mu napíšu a rád ho povzbudím do další práce. Kontakt udržuju. Se spoustou dalších kluků se vídáme v první lize, takže s nimi taky rád pokecám.

Co říkáte na výkony Olomouce v aktuální sezoně?
Extraliga je vyrovnaná, kluci musí bojovat. Jediné, co bych jim doporučil, je nenechat to na poslední chvíli a dát do toho všechno. Tak jsme to tady dělali vždycky.

Minulou sezonu se to nepodařilo…
Vloni nás to vytrestalo. Doufám, že to, co se dělo vloni, byl pro kluky dostatečný strašák. Snad už nebudou mít takové starosti, jako jsme měli v minulém roce. Musí využít toho, že Litvínov je takhle odskočený, ale ještě to není hotové, takže to musí odmakat.

Myslíte si, že má tým problémy v defenzivě?
Když se dívám na zápasy, nerozebírám to systémově, abych koukal, kde kluci mají problémy. Mám tam kamarády, takže nesleduju, kdo udělal chybu. Já jim přeju, aby vyhrávali, a momentálně nevnímám, jestli mají nějaké problémy. Vnímal jsem to, když jsme hráli vloni. (smích) Ale tabulku jsem nikdy nesledoval. Dívám se spíš jako fanoušek než jako trenér.

Jaké bylo zapadnout do nového kolektivu po letech, které jste strávil na jednom místě? Bylo to těžké?
Je to samozřejmě zvykání. Čím je člověk starší, tím je to horší, ale myslím si, že nejsem typ, který by s tím měl nějaké větší problémy. Kluci na Slavii mi to ulehčili, je tam super parta. Připomíná mi to roky v Olomouci, takže chvilku to trvalo, ale je to super.

Čím to, že se Slavii celou sezonu daří? Jak se vám líbí složení týmu?
Užívám si, že jsme první. To by chtěl hrát každý, je to zábava. Obzvlášť po loňsku. Tým si sedl hezky. Od trenéra přes brankáře, je tam dobrá parta. Hodně mladých šikovných kluků, kteří chtějí pracovat. Zatím to funguje a podle toho to vypadá. Doufám, že to bude pokračovat.

Jak se vám pracuje pod trenérem Davidem Brukem?
Je to kliďas. Pro mě naprosto ideální trenér, nemůžu si ho vynachválit. Má extraligový systém a návyky, které do kluků chce dostat a kluci se to snaží plnit. Myslím si, že to zatím funguje.

Je Slavia už letos připravená na postup?
To zatím vůbec neřešíme.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Slavia vs. Frýdek-M.Hokej - 43. kolo - 24. 1. 2026:Slavia vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
24. 1. 15:00
  • 1.75
  • 4.30
  • 3.66
Zlín vs. Pardubice BHokej - 43. kolo - 24. 1. 2026:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
24. 1. 16:00
  • 1.90
  • 4.19
  • 3.21
Tábor vs. KolínHokej - 43. kolo - 24. 1. 2026:Tábor vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
24. 1. 17:00
  • 2.25
  • 4.01
  • 2.61
Přerov vs. Poruba 2011Hokej - 43. kolo - 24. 1. 2026:Přerov vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
24. 1. 17:00
  • 2.42
  • 4.01
  • 2.41
Třebíč vs. SokolovHokej - 43. kolo - 24. 1. 2026:Třebíč vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
24. 1. 17:00
  • 1.90
  • 4.19
  • 3.21
Litoměřice vs. JihlavaHokej - 43. kolo - 24. 1. 2026:Litoměřice vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
24. 1. 17:00
  • 2.44
  • 4.00
  • 2.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

Užívám si, že jsme první. Knotek o partě ve Slavii i vzpomínkách na Olomouc

Jan Knotek v dresu Olomouce.

V létě 2025 změnil dres po dlouhých dvanácti sezonách mezi kohouty, ve kterých Jan Knotek zažil postup, baráže nebo boj s Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále. Ve 38 letech podepsal smlouvu ve svém...

24. ledna 2026  10:51

Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Záchranu v kancelářích skupina slavných odchovanců Litvínova zvládla, teď přichází další šichta: udržet pro hokejovou baštu extraligu na ledě. Nelehký úkol si vzal na bedra olympijský šampion a...

24. ledna 2026  8:52

Nečas mírnil debakl Colorada, Chytil se vrátil do sestavy Vancouveru

Martin Nečas z Colorada se snaží překonat Samuela Erssona v brance Philadelphie.

Páteční program hokejové NHL opět potvrdil, že po novém roce již lídr soutěže z Colorada není nejjistější. Podruhé v krátké době doma propadl 3:7. Naposledy s Philadelphií, proti které dvěma...

24. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  8:50

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

23. ledna 2026  17:15,  aktualizováno  21:23

Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Legendární Robert Reichel, osobnost českého hokeje, je zpátky v mateřském Litvínově. Zachraňovat hockeytown v extralize bude coby šéf realizačního týmu. Do něj by se měl začlenit i Jakub Petružálek,...

23. ledna 2026  14:34,  aktualizováno  15:09

Start jako z hororu. Edmonton inkasoval třikrát za 37 vteřin, Pittsburgh na ledě řádil

Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu proti Edmontonu.

Víc odlišnou náladu po třech minutách zápasu hráči obou týmů snad mít ani nemohli. Svěšené hlavy na straně domácích, roztažené úsměvy na tvářích hostů. Hokejisté Pittsburghu nasázeli v rozmezí 37...

23. ledna 2026  12:40

Chytil je připravený, v noci by měl po třech měsících nastoupit za Vancouver

Filip Chytil z Vancouver Canucks slaví gól.

Hokejový útočník Filip Chytil se má již v nejbližším utkání Vancouveru, které odehrají Canucks v noci na sobotu SEČ doma proti New Jersey, vrátit do sestavy. Po čtvrtečním tréninku o tom informoval...

23. ledna 2026  11:59

Byl jsem zraněný, klub přivedl jiné. Moses si užívá nový začátek v Hradci

Steve Moses po přestupu do Hradce Králové.

V obou zápasech ho byl plný led a ten druhý svým gólem rozhodl. Že se tak stalo střelou až v samostatných nájezdech, vlastně jenom potvrdilo, že vstup do hradeckého angažmá se útočníkovi Stevu...

23. ledna 2026  10:10

I první liga je teď pro mě těžká písemka, říká brankář Svoboda. Extraligu odmítl

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem.

Mohl pokračovat v zahraničí, jít do extraligy. Hokejový brankář Miroslav Svoboda se ale po konci ve finském Vaasan Sport, v němž v aktuální sezoně odchytal jen dvě utkání, vrátil po 13 letech do...

23. ledna 2026  9:19

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Hertlův gól výsledek korigoval

David Pastrňák sleduje puk.

Hokejisté Bostonu ve čtvrtek v NHL uspěli těsně 4:3 nad Vegas. Dvěma asistencemi a hlavně rozdílovou brankou se o to zasloužil hvězdný forvard David Pastrňák. Za hosty se mezi střelce zapsal i Tomáš...

23. ledna 2026  7:18,  aktualizováno  8:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jiříček chválu filtruje, s bráchou je si kvit: NHL je jasný cíl. Ideálně už na podzim

Premium
Český obránce Adam Jiříček na juniorském šampionátu.

Zklamání nezmizelo, jen už není tak silné. Opadlo i kvůli dalším povinnostem, Adam Jiříček po prohraném finále šampionátu dvacítek se Švédskem okamžitě naskočil zpět do rozjeté sezony juniorské OHL....

23. ledna 2026

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

22. ledna 2026  21:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.