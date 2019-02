Podceňovali nás, ale máme skvělou partu, tvrdí litoměřický tahoun Kloz

Čtvrtý muž kanadského bodování soutěže si pochvaluje, jaký tým se v Kalich Areně sešel. „Na to, že se hráči dost střídají, máme skvělou partu. A na výsledcích se to pak odráží,“ míní.

Litoměřice se po výhře 5:2 v Ústí vyhouply na páté místo. A útok Kadlec, Kloz, Korkiakoski k tomu výrazně přispěl. Kadlec měl 1+1, Kloz dal svému bývalému klubu dva góly.

„V Ústí se mi hraje dobře a derby mě dost bavilo,“ usmíval se. „Body potřebujeme jako sůl. Už se musím smát, jak o každém zápase říkáme, že je pro nás důležitý. Ale je to tak. Tabulka je našlapaná, což je pro lidi docela zajímavé.“

Po třicítce Kloz atakuje osobní prvoligové maximum. Nasbíral 46 bodů (20+26), jeho osobákem v základní části je 53 bodů z ústecké sezony 2015/16. „Přípravu jsem dost protrpěl, chodil jsem domů zlámaný, protože jsme se hodně zaměřili na bruslení. A mně nic jiného nezbývá, když tihle mladí lítají, musel jsem taky přidat. Tedy ne že bych byl teď nějaký letec,“ kření se.

Ale září a Litvínov si ho vytáhl na tři zápasy do extraligy. Rýsuje se mu stálé angažmá mezi elitou? „Nechám si to pro sebe. A vlastně ani nevím, to řeší agent. Teď hraju za Liťák a myslím na play off, pro mladé kluky by to byl velký úspěch. Je velká motivace ukázat, že hokej umíme.“