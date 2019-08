I šťastná branka se počítá, ví střelec Kloz z Budějovic

„Těší mě, že jsem se trefil. Je celkově dobře, že se naše produktivita zlepšuje,“ říkal po zápase s německým týmem dvaatřicetiletý útočník.



Pro českobudějovický tým to bylo páté přípravné utkání na novou sezonu v první lize. A také napodruhé byl Motor doma úspěšný, když vyhrál 4:2.

„Je dobré, že jsme vyhráli. Mohli jsme přidat i více branek, šance jsme na to měli. Dobře jsme bruslili, měli jsme lepší pohyb než soupeř,“ hodnotil Jan Kloz.

Rodák z Ústí nad Labem se stal ústřední postavou celého utkání. Nejprve otevřel skóre, když zužitkoval povedenou zadovku od Martina Nováka. „Jakmile se rozjel pro puk, tak jsem viděl, že se na mě podíval. Našel mě krásně a já to tam se štěstím procpal,“ chválil svého nového spoluhráče z lajny.

Úvodní brance předcházela sporná situace, které domácí celek dokázal využít. Jakub Suchánek poslal kotouč za branku na hraně modré čáry a někteří hostující hráči přestali na okamžik hrát. Situaci neprospělo ani nerozhodné gesto čárového sudího. „Nevím, jestli se jednalo o ofsajd. Každopádně se má hrát do té doby, než rozhodčí přeruší hru, takže to byla jednoznačně chyba soupeře,“ komentoval situaci Kloz.

Na začátku druhé třetiny přidal svou druhou branku v zápase. Dosáhl jí velice kuriózním způsobem. „Od modré vystřelil Ivan Lytvynov a já jen projížděl a snažil se hokejkou tečovat. Trefilo mě to do ruky a odrazilo se to brankáři mezi betony. Šťastná branka, ale i ta se počítá,“ popsal s úsměvem.

Stačilo málo a mohl se dočkat i hattricku. V přesilové hře dostal kotouč do dobré pozice, ale napálil jen tyčku. „Střílel jsem nahoru, možná jsem dokonce trefil spojnici. Škoda, byl jsem blízko,“ smutnil. V novém působišti si musí šikovný centr zvykat na nové spoluhráče, v jedné formaci si vyzkoušel spolupráci už s několika útočníky.

„Je to trochu nezvyk, protože předchozí sezony jsem začal v lajně s hráči, se kterými jsem pak odehrál celý ročník. Trenéři zkoušejí nové varianty a chtějí nás vidět různě poskládané. Nemám s tím problém,“ dodal muž, který v dubnu pomohl Pardubicím k záchraně v extralize.

S blížícím se začátkem sezony se hra Motoru zlepšuje. Napomáhají tomu i tvrdé tréninky. „Makáme, hodně bruslíme a začíná to být znát. Každý zápas nás posouvá dál a dle mého se to teď bude jen zlepšovat,“ myslí si.

Po přesunu na jih Čech si nemusel zvykat dlouho. „To nebyl žádný problém. Budějovice jsou moc hezké město, zabydlel jsem se tu rychle. Líbí se mi místní prostředí,“ uznal.

V nedělní odvetě proti Lausitzeru budou chtít Jihočeši konečně uspět na venkovním kluzišti. Kloz zdůraznil, že naučit se vyhrávat na hřištích soupeřů je třeba co nejdříve. „V první lize je opravdu extrémně znát, jestli hrajete doma, nebo venku. Přijde mi, že v žádné jiné soutěži to není tak markantní. Bylo by dobré, kdybychom co nejdříve přidali i nějakou výhru z hostujícího prostředí,“ doplnil.