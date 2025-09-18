Pak? Přestup za lepším do Vítkovic. Jenže přišlo trápení. Káňa se v sedmi zápasech ve Slezsku neprosadil a se svěšenou hlavou putoval zpátky do Olomouce. Na svoji někdejší formu už ale nenavázal. Loňskou sezonou se vyloženě protrápil. S Morou skončil v baráži a za 31 odehraných zápasů posbíral všehovšudy jen čtyři asistence.
To je prostě málo. „Přemýšlel jsem, že s hokejem skončím. Byl jsem na dně, ptal jsem se sám sebe, jestli to má vůbec cenu,“ hodnotil sebekritický Káňa po sezoně.
Konec zlínského rodáka s profesionálním hokejem ale nepřišel. Nově se pokusí o cestu vzhůru v Prostějově, rovnou o dvě úrovně níž, tedy ve druhé lize. Jestřábi do třetí výkonnostní soutěže spadli po fiasku v uplynulém ročníku první ligy.
„V Olomouci mi skončila smlouva, minulou sezonu jsem měl špatnou. Chci se pokusit o restart, hledal jsem novou výzvu. Takže mi Prostějov dával smysl. A musím říct, že se těším. Zdravotně jsem se dal do kupy, proti soupeřům ze druhé ligy jsem naposledy hrával v páté šesté třídě, takže se zase podívám na stadiony, na kterých jsem dlouho nebyl,“ povídal.
Soutěžní start jej čeká už v sobotu, Jestřábi hostí od 18 hodin Kroměříž a rádi by udělali první krok k okamžitému návratu do první ligy, kde se netajili i finálovými ambicemi.
„Když už ne extraligu, tak určitě chci hrát aspoň první ligu. Ale zase je to otázka toho, jestli můžu být doma, nebo na druhém konci republiky. Chci být co nejblíže domovu, i proto jsem si vybral Prostějov,“ odůvodnil svoje nové angažmá třiatřicetiletý Káňa žijící v Olomouci.
A co návrat do rodného Zlína? „Tam mě to netáhlo. Řešil jsem i nějaké týmy z první ligy, ale musím říct, že některé z nich byly vůči mně bojácné. Asi mně nevěřily. Naopak v Prostějově mi důvěru dali,“ usmál se křídelník.
V novém, převážně omlazeném prostějovském týmu má být jedním z lídrů, ostatně 546 extraligových zápasů mluví samo za sebe.
Společně s Káňou přivedl Prostějov ještě další dvě výrazné opory, které v minulosti hrály v extralize. Na Hanou přišel 34letý forvard Rostislav Marosz, jenž působil v Třinci, Karlových Varech, Vítkovicích či Kladnu. Naposledy hrál v první lize za Frýdek. V extralize nastřádal přes čtyři stovky zápasů.
Velkou pomoc si trenér Miloš Říha slibuje také od Daniela Koláře, který už čtyři sezony v Prostějově působil. Na kontě má 32letý obránce 45 zápasů v extralize v barvách Pardubic a Litvínova.