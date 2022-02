Čajdův návrat, útočník Heřman hrál za Klatovy. Splnil jsem slib, říká

„Slíbil jsem to dvěma lidem, kteří už tady bohužel nejsou. Pro ně jsem to chtěl splnit,“ svěřil se Heřman pro klubový web po sobotním zápase proti Havlíčkovu Brodu, který Klatovy vyhrály doma 5:4 a udržely naději na postup do play off. Už o čtyři dny dříve naskočil do klatovské sestavy v Chebu.

„Nejspíš to byl i můj poslední zápas, adrenalin udělal svoje. V Chebu jsem byl pekelnej, teď jsem doufám klukům aspoň malinko pomohl,“ líčil plzeňský rodák, který si v přestřelce proti Rebelům připsal asistenci u vítězné trefy Davida Roubala a byl vyhlášený nejlepším hráčem utkání.

Za Havlíčkův Brod paradoxně v ročníku 2014/15 dohrál poslední „normální“ sezonu, než ho pohltily zdravotní trable.

V Plzni jako kluk začínal třeba s Jakubem Koreisem, později si ho pod křídla vzal další velký kamarád, o osm let starší Petr Sýkora, hvězda NHL. S ním nebo s Martinem Strakou trénoval přes léto. V extralize nakonec Heřman odehrál přes osmdesát zápasů, mimo jiné v Ústí nad Labem a Karlových Varech. Ale nejvíc vzpomíná na rok doma v Plzni, kdy se v kádru sešel i s mladším bratrem Martinem. Velký a Malý Čajda, tak jim přezdívají.

„Sedět v šatně vedle Petra Sýkory, Martina Straky, Tomáše Vlasáka nebo Jaroslava Modrého, to bylo něco neuvěřitelného. Byl to splněný sen,“ děkoval později.

Do hokejových štací pak psal hlavně ty z první ligy – Znojmo, Chomutov, Kadaň, Most, ale třeba i německý Chemnitz či slovenskou Žilinu. To už ho ale potíže s kotníkem omezovaly. U hokeje Heřman zůstal i mimo led, čtyři roky na plzeňském zimním stadionu provozoval bruslící trenažer, pracuje pro obchodní oddělení extraligové Škody, stará se o sponzory, shání nové.

Ale teď v Klatovech, které koučuje další plzeňská legenda Michal Straka, alespoň na chvíli znovu zažil opravdový odér hráčské kabiny. „Prostě jsem s klukama začal trénovat, hecovali a hustili do mě, ať to zkusím. A já zároveň splnil slib,“ řekl Heřman.