Pomáhal Kanadě, a tak je litoměřický šéf jediným Čechem s medailí z MS

„Práce bylo hodně, od dopravy v místě a ubytování přes stravování až po program. Letos to navíc bylo složitější v tom, že jsme pečovali i o rodiny hráčů. V první části šampionátu jsme měli na starost 45 lidí, k tomu pak přibylo dalších 60 z řad rodinných příslušníků. Museli jsme tak vymýšlet i program pro rodiny, zkoordinovat dopravu na zápasy, na různé akce, řešit rezervace. Neustále bylo něco potřeba,“ líčil pro klubový web Fišera, jenž s Kanaďany spolupracuje od roku 2011.

„Začalo to tehdy na Memoriálu Ivana Hlinky. Od té doby pomáhám Kanaďanům takřka při všech akcích, které se konají v Čechách nebo na Slovensku. Ať už to byl Memoriál Ivana Hlinky, světový šampionát do 18 let, nebo mistrovství světa v Praze.“ Na letošním MS bylo nejtěžší zorganizovat přesun Kanaďanů z Košic do Bratislavy na závěrečné boje o medaile.

„Přesunout 105 lidí z Košic do Bratislavy rozhodně nebylo jednoduché. Samotný přesun se řešil asi tři měsíce a měli jsme několik variant, jak to udělat. Hráči nakonec jeli s rodinami týmovým vlakem. My jsme museli s předstihem letět do Vídně a odtud se přesunout do Bratislavy, abychom stihli včas připravit zázemí. Na začátku cesty sice proběhly nějaké komplikace, ale ty jsme vyřešili po telefonu a všechno nakonec dobře dopadlo,“ ulevilo se Fišerovi.

V semifinále MS na sebe narazily Kanada s Českem, komu litoměřický šéf fandil? „Samozřejmě českému týmu, proto nebylo vůbec jednoduché stát na druhé straně. Strašně jsem přál českému nároďáku, aby vybojoval medaili. Kluci k tomu měli blízko, víc v zápase o bronz, protože Kanada odehrála semifinále výborně. Po zápase si Kanaďané všimli, že jsem z prohry trochu rozhozený, a zajímali se, jak to prožívám. Už se mi to stalo v Praze, kde u toho navíc byly velké emoce. Člověk se s tím musí poprat.“

Kanada zase zažila zklamání ve finále s Finy, jak prohru vzala? „Na hráčích i jejich rodinách bylo vidět, že jsou ze stříbra zklamaní, oni berou jen zlato. Ale musím říct, že žádné excesy jako třeba někde něco rozbít, které se kdysi děly, tentokrát nenastaly. Hráči to vzali jako fakt.“ Stříbro dostane i Fišera. „Na místě je počet medailí omezený, protože lidí okolo týmu je opravdu hodně. Ale během měsíce by mi měla dorazit.“