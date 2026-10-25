„Petr Dočkal i David Kudělka jsou Přerováci a srdcaři spjatí s klubem, proto bylo toto rozhodnutí jedno z nejtěžších, které jsem musel udělat. Porážek už ale bylo hodně, zápasy Maxa ligy běží rychle za sebou a spodek tabulky se k nám dotahuje,“ odůvodnil trenérskou výměnu jednatel klubu Tomáš Pluháček.
„Potřebujeme sbírat body, protože chceme bojovat o play off, které je naším cílem, ne o záchranu. Už proto muselo dojít i k této změně, abychom tým zvedli a nezahrávali si s přízní našich fanoušků. Petrovi i Davidovi bych chtěl poděkovat za práci, kterou u našeho mužstva odvedli,“ dodal Pluháček.
Duo Dočkal - Kudělka převzalo tým v minulé sezoně, když po sérii porážek skončil pro změnu jiný trenér Michal Mikeska, jenž byl rovněž sportovním manažerem.
Jenže jeho nástupci úspěšnou éru neprožili. Zubři v uplynulé sezoně na účast v play off nedosáhli, což se stalo vůbec poprvé od jejich postupu do první ligy v roce 2015.
Letos, po čtvrtině základní části, zatím hájí poslední místo zaručující vyřazovací boje.
Změní to 46letý Fadrný?
Za sebou má bohatou hráčskou kariéru. Byl draftován do NHL, působil na farmě Pittsburghu Penguins. V roce 2003 oslavil extraligový titul s pražskou Slavií, hrál i na Slovensku či Německu, krátce se dokonce mihl i v Rumunsku. Jako trenér dosud působil u mládeže Pilsen Wolves a Techniky Brno. V obou klubech postoupil s dorostem do extraligy. V minulé sezoně vedl juniorku Vsetína, která padla až ve finále play off s Kladnem.
Teď jej poprvé čeká role hlavního kouče v profesionálním hokeji.
„Moc se na práci těším. Je to velká výzva nejen pro mě, ale i pro celý tým, abychom se zvedli. Když jsem viděl poslední zápasy, tak kluci byli psychicky dole, proto musíme zapracovat hlavně na jejich sebevědomí,“ má jasno nový kouč Přerova.
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Jeho první výhra se narodila po dvou přesilovkových gólech, které vstřelili Dominik Petr a Joshua James Mácha. V prodloužení rozhodl obránce extraligové Olomouce Dalibor Řezníček, který Přerovu pomáhá formou střídavých startů.
„Zasloužená výhra. Kluci makali, dělali to, co jsme po nich chtěli,“ těšilo Fadrného. „Podařilo se nám udělat změny ve hře. Chtěli jsme hrát nátlakově, chodit dopředu a rychle otáčet hru, abychom nehráli u nás v obranném pásmu. Celkově jsem s předvedeným výkonem kluků hodně spokojený,“ řekl.