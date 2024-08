Litoměřice tasí eso, posílil je Eberle. Má být lídrem a tahounem

„Jelikož nevíme, jak dlouhá bude rekonvalescence zraněného Šimona Jelínka, hledali jsme na trhu hráče, který by ho nahradil. Myslím si, že Honza Eberle tuto funkci skvěle splní,“ uvedl na klubovém webu Patrik Martinec, nový sportovní skaut litoměřického Stadionu.

První ligu okusí pětatřicetiletý útočník po deseti letech, naposledy ji hrál za Kladno. Léta působil v extralize, v Hradci Králové se stal v sezoně 2022/23 českým vicemistrem, starty sbíral i v Plzni, kde skončil bronzový, v Mladé Boleslavi, Olomouci nebo Litvínově, kde se podílel na historickém titulu v roce 2015. A pikantně, v play off nastoupil do jediného zápasu, zrovna do rozhodujícího finále v Třinci.

Jan Eberle slaví vítězný gól čtvrtého utkání proti Hradci Králové.

Rodák z Kladna, který hokejem zkoušel prorazit i v zámoří, nasbíral v české nejvyšší soutěži 753 startů, v nich 99 gólů a 137 asistencí.

Litoměřice po historické, bronzové sezoně v první lize udělaly změny, tou hlavní je, že na střídačku se postavil Jaroslav Nedvěd místo Miroslava Přerosta. A spolupráce s extraligovou Spartou je ještě těsnější než v minulém ročníku.

„Hlavní cíl je rozvíjet a vychovávat hráče,“ řekl Nedvěd; to ostatně bude i Eberleho role, aby na mladíky pozitivně působil.

Kališníci za sebou mají čtyři přípravné zápasy, tři vyhráli, jeden prohráli. Vědu z nezdarů nový kouč nedělá. „Je to příprava a o nic nejde, hráči to vědí a fanoušci, myslím, taky,“ zůstává v klidu.

Do mužstva chce vložit svůj otisk. „Potřebujeme pracovat úplně na všem, vytvořit si určité návyky, u přechodu do útočného pásma, vracení se do středního, backchecking,“ vykreslil Nedvěd. „Musíme dobruslovat. Nemůžu přestat bruslit, když mě bolí nohy, musím bruslit, dokud bruslí soupeř. Líbí se mi naše hra v oslabení a přesilovce. Máme šikovné kreativní hráče.“

V úterý Litoměřice hostí Kolín; už s novicem Eberlem.